【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】

由商業電台主辦的年度樂壇盛事【2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】，於2023年1月1日晚假亞洲國際博覽館Arena舉行，將合共頒發49個獎項，所有叱咤獎項均以「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。

樂迷亦於去11至12月期間透過網上投票，以一人一票選出「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合及歌曲大獎。

至於最高殊榮的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強（依筆劃序）： 盧瀚霆《Mr.Stranger》、MIRROR《We All Are》、MC張天賦《老派約會之必要》、姜濤《作品的說話》及陳卓賢《留一天與你喘息》，成MC張天賦獨力鬥MIRROR之勢，獎項得主將於今晚由現場觀眾以一人一票選出。

另外，有消息指COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）選擇在今天復工歸隊，與COLLAR一齊成員齊上叱咤舞台，成為今晚焦點。

【20：46】專業推介叱咤十大第六位為陳蕾《下流社會》，這次是陳蕾首奪叱咤歌曲獎項，她感謝鼓勵她詞曲創作的Mike Orange。

【20：41】專業推介叱咤十大第七位由陳卓賢（Ian）《留一天與你喘息》獲得，是今晚首位奪獎的MIRROR成員，眾兄弟站起來恭喜他。Ian稱這首歌在他創作的清單中是很重要。

【20：37】專業推介叱咤十大第八位為Gareth.T的《笑住喊》，他表示今年只出一首自己主唱的歌曲，感謝唱片公司華納的女同事令他創作這一首歌。

▲ Gareth.T（越玲瓏 攝）

【20：30】專業推介叱咤十大第九位由吳林峰 、謝芊彤《我也難過的》奪得。這是他們首個叱咤獎，吳林峰指自己想說一句話稱：「我可以話自己係歌手喇，我係吳林峰。」

【20：25】專業推介叱咤十大第十位為馮允謙（Jay）的《Freakin' Nightmare》。Jay表示很開心拿到這個獎，因為他指自己真的很喜歡唱歌，他又沒有想過會獲獎。

【20：10】當一眾歌手上場後，由新人唱歌，當中率先由COLLAR打頭陣，由8位成員齊跳唱團隊出道歌《Call My Name!》。

▲ （陳慧安 攝）

【20：00】叱咤樂壇流行榜頒獎典禮開騷，歌手陸續出場，當中COLLAR成員8位成員齊人登場，COLLAR以白色造型踏上舞台，一出場即引來全場歡呼。隊友李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）拖住So Ching。

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記者：梁樂欣、陳淑霖