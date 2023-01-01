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【工展會閉幕】錄10億元銷售額　廠商會：恢復試食助創佳績　期待免檢通關各地旅客重臨

社會 18:51 2023/01/01

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「第56屆工展會」今日閉幕。

「第56屆工展會」今日（1日）閉幕，在聖誕新年的傳統消費旺季帶動下，加上受惠於特區政府放寬防疫措施，工展會可恢復試飲試食，24天展期人流暢旺，吸引過百萬人次入場支持，銷售總額與去年相約10億元。

廠商會會長史立德對今屆工展會成績表示滿意和欣喜。他表示，今屆工展會是疫情3年以來首次容許場內飲食，逾百家參展商迅速恢復試飲試食，有助他們推廣產品和帶動生意額上升。史立德相信，隨着政府逐步解除各項防疫限制，各行各業已幾近回復疫情前的正常經營，市民的消費氣氛以及意欲將會不斷提升，加上免檢「通關」在即，各地旅客將重臨香港，他預料未來一年廠商會各大展會將有更好成績。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆感謝參展商、市民，以及各界的支持，令今屆工展會續創佳績。他指，展會期間許多政府部門的官員、政黨成員、各地領事及商貿組織的代表均前來參觀，反映工展會在帶動經濟和推廣經貿的角色備受重視。隨着澳門放寬入境限制，闊別3年的「香港工展會‧澳門」終有望於2023年隆重回歸，工展會將肩負對外說好香港故事的角色。

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