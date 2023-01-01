【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲

▲ COLLAR（越玲瓏 攝）

年度樂壇盛事【2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】今日（1月1日）假亞洲國際博覽館Arena舉行。當中，叱咤樂壇生力軍組合銀獎由Lolly Talk、銅獎由STRAYZ獲得。

▲ STRAYZ（陳慧安 攝）

COLLAR奪金獎

叱咤樂壇生力軍組合由大熱COLLAR獲得，一眾成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）齊上台，而且十分激動，眼泛淚光。

這亦即是叱咤樂壇組合新力軍金獎、銀獎、銅獎都是曾參加《全民造星IV》。而COLLAR獲獎後齊跳唱《OFF/ON》。

▲ Lolly Talk（陳慧安 攝）

成員激動想喊

之後，COLLAR在後台接受訪問，也是自MIRROR演唱會意外後，她們首次接受記者訪問，不過因為Day肚不舒服沒有受訪。

芯駖表示1月12日是COLLAR出道一周年，當日會有慶祝活動，芯駖更激動落淚：「因為我呢排都好忙，大家都好攰，覺得大家都好厲害，同埋好多謝fans等我哋咁耐。」

Gao亦直言非常激動：「頭先喺台上講：『我哋係COLLAR』，我都唔知點解會喊。」Marf稱：「第一次冇用Ear Mon去表演，係好重大嘅體驗。」

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So Ching與阿Mo有共識

至於復工So Ching稱：「好興奮、好開心，隔咗差唔多半年先同7位成員一齊，多謝大家咁耐以嚟都咁支持我哋。同阿Mo（李啟言）有共識，佢都好支持我復工，係對佢治療同康復路嘅動力，佢會好的。」

她指與男友溝通沒問題，可以用Siri：「係有啲困難，但要溝通都係會有方法的。我哋嘅說話就如普通情侶嘅說話，都係Sweet嘅，開心嘅。」

So Ching續指：「我哋經過呢段咁長嘅時間，佢嘅情況偏向穩定，亦想我有返自己嘅工作，唔想辜負我嘅成員、粉絲。所以都會想今日岀嚟面對。今日係新嘅一年，想積極面對前面嘅路。」

▲ COLLAR（陳慧安 攝）

被問有否想過退團

當被問有否想過退團，Marf望著So Ching問：「冇吧！我哋Keep住有溝通，所以大家都知道大家嘅方向。」So Ching亦否認想退團，並稱：「新年願望係大家繼續為我男朋友祈禱。同其他成員一樣，有繼續唱歌、跳舞，為我哋嘅將來作好準備。」

至於COLLAR會否舉行演唱會，Winka稱：「未講得，但我哋相信佢會發生，吸引力法則。」Marf表示：「我哋想完全Ready後畀最好一面大家睇。」

最後被問公司有沒有為阿Mo提供back up，So Ching回答：「呢方面問佢屋企人同公司會比較好。」同時她表示一直有進修及練歌，為將來做好準備。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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