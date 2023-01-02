【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台

▲ MIRROR喜見COLLAR齊人上台。

年度樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》於2023年1月1日假亞博舉行，人氣男團MIRROR在叱咤頒獎禮共獲8獎，當中包括叱咤樂壇我最喜愛的組合、叱咤樂壇組合金獎。

此外，陳卓賢（Ian）首奪唱作人銅獎、李駿傑獲男新人金獎，而姜濤憑《作品的說話》連續3年奪叱咤樂壇我最喜愛的歌曲，教主盧瀚霆（Anson Lo）撃敗姜濤首奪叱咤樂壇我最喜愛的男歌手。

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堪稱是次頒獎禮大贏家MIRROR因為隊長楊樂文 (Lokman）不適未有出席，完騷後11子接受訪問，副隊長江𤒹生（AnsonKong，AK）表示開心，更開玩笑稱日後生仔要改名Jeremy：「叫Jeremy都攞金獎。我改名做JK。」至於奪男新人金獎的Jeremy表示在台上太緊張，忘記多謝Carl叔叔。

Ian今年憑《留一天與你喘息》獲叱咤推介歌曲第7位外，還首奪唱作人銅獎，他稱：「好開心好榮幸，第一年有Solo歌已開始寫歌，直至今年留意到我係唱作人。」

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姜濤的《鏡中鏡》獲叱咤推介歌曲第4位外，更憑《作品的說話》第3年冧莊獲我最喜愛的歌曲，他說：「事前冇乜太諗頒獎禮，一直順其自然，但冧莊當然開心，大家對作品肯定，最重要大家收到呢首歌嘅訊息。」休息兩個月的姜濤，明顯發胖了，他無奈說：「係呀，冇錯呀，唔夠膽上磅。」

姜濤於台上跪地演唱《鏡中鏡》，令隊友大為擔心，身旁的Anson Lo說：「嚇死人咩。」姜濤則表示：「多謝大家關心。腳傷差少少先好返，暫未可以跳舞，希望主診醫生冇開電視。」AK隨即謂：「你啲片唔洗開電視都睇到。」

教主AnsonLo首次奪我最喜愛的男歌手，最初更不敢相信而不敢上台領獎，他稱：「好意外，繼上年好搞笑事件（被林海峰整蠱），所以一而再、再而三，確定唔係搞笑。係開心嘅，得到fans同觀眾認同，打咗支強心針。」

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此外，昨晚頒叱咤樂壇組合獎時，MIRROR與COLLAR自紅館此外後首次同場，兩隊並分別奪組合金獎及銅獎，AK表示由於後台太多人，未能與COLLAR認真交談：「但好開心同感動，始終上年發生嘅事情太...對我哋、佢哋，甚至So Ching都係大難關，經歷過差唔多5、6個月，今日可以重新同COLLAR一齊上台係好開心，希望2023年對MIRROR同COLLAR都係好開始。」

另外，問到會否探李啟言（阿Mo），AK稱：「我哋都有同公司講可唔可以探阿Mo，但因為疫情唔可以太多人探病，配額要留畀幫到佢嘅醫療團隊，我哋都同公司講咗，公司話會安排，但要問阿Mo意願，等佢情況ok同配合佢休息時間，最想親身去醫院探阿Mo。」

記者：梁樂欣