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【康城巴士意外】新巴翻車車禍12乘客送院　55歲司機危險駕駛被捕

社會 22:50 2023/01/01

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將軍澳 • 日出康城fb專頁圖片

警方正在調查新巴翻車意外，涉事巴士由日出康城往尖東的796P號線，今日(1日)下午5時17分，由總站開出駛至康城路對出時失控翻側，12名乘客受輕傷送院。

東九龍總區交通部（意外調查）署理總督察李博傑指，55歲男司機駕駛巴士沿康城路往環保大道方向行駛，在駛至意外現場時巴士向左偏離行車線，剷上行人路撞到鐵欄翻側。司機通過酒精測試及快速口腔液測試，並以危險駕駛罪被捕；車上載有31名乘客，有12人包括5男7女受傷送院，年齡39至76歲。

警方正積極調查意外成因，包括巴士機件性能及司機駕駛態度，李博傑強調並無證據顯示巴士意外時遇到障礙物。出事巴士送往汽車扣留中心檢驗，警方呼籲目擊者提供資料，可以聯絡東九龍交通意外調查隊第3隊，電話3661 0253，或東九龍交通部報案室3661 0277。

藍田消防局局長沈川指，消防在事發後動用10架消防車及坍塌搜救專隊到場搜救，15分鐘內，將車上30名乘客救出，其後再救出一名上層身體被夾的女乘客。坍塌搜救專隊亦利用工具升起肇事巴士，確保沒有傷者被困。

高級救護主任黃振乾說，現場有19人並無受傷，毋須送院，其餘12名傷者，主要是頸痛、手腳及面部擦傷，在現場基本治理及包紮後送院。

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責任編輯　李志強

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