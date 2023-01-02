【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果

▲ （陳慧安 攝）

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚已圓滿舉行，MIRROR、COLLAR、鄭欣宜等歌手摘下多個大獎，成為網民熱話，頒獎禮有人歡喜，自然也有人失落獎項，曾傳跟商台交惡的環球唱片，旗下歌手繼缺席去年底《叱咤》記者會，昨晚頒獎禮環球旗下歌手如P1X3L、石山街，以及早前約滿的Gin Lee、陳凱詠都未有得獎。

去年在《叱咤》獲頒生力軍男歌手銅獎的曾比特、生力軍組合金獎石山街、銅獎的P1X3L，以及女新人Kerryta。

因之後未有獲商台邀請演出「生力軍」音樂會，致傳出環球因此不滿，其後更發出聲明，指雖然沒有杯葛商台的意思，而近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品，但會尊重不同機構的決定。

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環球歌手慘「食白果」

去年有出歌的P1X3L、Kerrtya、ONEPROMISE等，在今年《叱咤》頒獎禮「食白果」，甚至未有亮相頒奬禮現場，對於他們的歌迷來說，或會感到為偶像不值。

至於去年宣布將跟環球約滿的陳凱詠，目前已未有新工作，她獲歌迷推選入「我最喜愛的女歌手」最後五強，但Jace昨晚也沒出席，也未有拍片段等。

▲ 許廷鏗今年未有在《叱咤》得奬。

昨晚亦有不少歌手盛裝出席頒獎禮，但最後未有得獎，包括「聲夢」系的鍾柔美、姚焯菲；華納歌手林欣彤、洪嘉豪；C AllStar成員陳健安、梁釗鋒；獨立歌手身份的許廷鏗、Serrini等。

雖然未有得獎，但作為樂壇一分子，眾人專業地參予頒獎禮，為同樣努力而獲表揚的歌手打氣，展示樂壇齊心一面。

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