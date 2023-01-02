【皮膚癌】男子臉長癦痣揭患癌　醫生警告：皮膚有5異狀恐是癌

身上出現不明癦痣要留心。台灣有皮膚科醫生分享案例，稱一名男患者因左眼下方長出一顆「黑色凸起」癦痣，經檢查發現是基底細胞癌，提醒民眾辨識皮膚癌有5大自我檢查法。

台灣皮膚科醫師鍾佩宜近日在其facebook「跟著皮皮醫生愛漂亮」分享，一名王姓退休司機，因每天暴露在太陽下，退休後的唯一休閒就是「種田」。早前他發現自己左眼下方，長了一顆黑色凸起，求醫後没，醫生發現他有另一塊可疑的皮膚病灶。

經詢問，這塊皮膚萎縮已2、3個月了，磨擦到就會破皮、出血。鍾醫生經切片化驗結果發現，是基底細胞癌。醫生解釋，基底細胞癌是皮膚癌中，最常見的癌症，發生比率約占70%，鱗狀細胞癌約30%，而最惡性的黑色素細胞癌1%。

鍾醫生指出，基底細胞癌可能發生在任何一個部位，一般只要切除即可。雖然較不易轉移，但不治療，導致逐漸擴大、侵蝕周邊組織，會造成日後手術困難。提醒基底細胞癌較常見的臨床表現為「黑灰、粉色、肉色」等，合併血管增生隆起，但少數會呈現皮膚凹陷、萎縮、易破皮出血的型態表現，「一不小心就會被忽略」。

位置通常長在鼻頭、耳朵、眼皮或唇部等部位，一旦切除面積過大，會嚴重影響外觀，因此建議一發現就趁早切除才能降低外觀影響。

另外，辨識皮膚癌有「ABCDE」自我檢查法，鍾佩宜也一一說明，並提醒出現相關情況時，應立即就醫，進一步切片檢查：

A（Asymmetry）：痣的外觀是否出現不對稱性。

B（Border）：邊緣是否呈現不規則或模糊不清的現象。

C（Color）：色調上是否呈現不均勻或深淺不一。

D（Diameter）：大小是否超過6毫米以上或有變大的情形。

E（Elevation）：表面是否有不規則的隆起現象。

此外，台灣醫院皮膚科主任蔡呈芳早前在《健康2.0》頻道中表示，若痣出現於四肢末端，特別是指甲上時，便更要留心，尤其是年紀超過40歲以上的人士。他解釋指步入中年才產生的黑色素痣，如長在大拇指、大腳趾及食指上且超過0.3厘米，極可能是是惡性黑色素瘤。他又強調，惡性黑色素瘤若未在第一時間發現、治療，一旦跑到淋巴結或有系統性轉移，死亡率相當高，民眾務必留意。

責任編輯：羅嘉欣