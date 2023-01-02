【叱咤樂壇】叱咤頒獎典禮時裝騷　CHANEL+Moschino+Valentino+LV齊齊上陣

▲ 黃偉文穿CHANEL、林家謙穿Moschino、鄭裕玲穿Valentino。

一年一度最矚目的叱咤樂壇頒獎典禮雖然曲終人散，但每年的成績、歌手現場表演水準和他/她們所穿的戰衣都是翌日叫人議論紛紛的熱門話題，今年奪得多個獎除了是林家謙外，背後其實的大贏家是《全民造聲》，單是由歷年參加比賽而晉身樂壇的歌手和組合就已經佔了40%，不過今天暫且不談，還看他/她穿了甚麼上台。

▲ 魏浚笙（右）穿上Louis Vuitton 2023春夏西裝。（攝影：陳慧安）

▲ Louis Vuitton 2023春夏西裝。（圖片品牌提供）

穿LV的魏浚笙

上星期剛推出首支單曲《第一個迷》的魏浚笙，估不到立即可以在叱咤站台，雖然唱了不多，單網上一致好評，認為聲底厚，夠淡定，加上Louis Vuitton加持，如果今年持續有歌推出，明年新人獎應該十拿九穩。

▲ Do姐穿上Valentino 2022秋冬系列。（攝影：陳慧安）

Do姐粉紅Valentino

平日自言9時已經要睡覺的Do姐，昨晚捱夜出席叱咤認真俾面，背後另一個意義是她間接首次在Viu TV出現，今次正式在叱咤現身，她自然不敢怠慢，穿上一身Valentino桃紅色組合，戴上來自周大福的鑽飾和腳踏Charles & Keith的涼鞋，大姐大的風範表露無遺。

▲ Wyman的CHANEL tweed jacket由香港直飛倫敦給他穿上。（圖片concertyy ig）

黃偉文的香奈兒

作為越洋頒獎嘉賓（缺席者）的黃偉文，在錄像中穿了黃色的CHANEL tweed jacket，是來自品牌的公關10日前越洋寄贈，就正如他在ig所說：「多謝你（CHANEL）對我，比我對我自己更有信心。」

▲ 林家謙穿上Moschino 2023春夏西裝。（攝影：越玲瓏）

▲ Moschino 2023春夏西裝。（圖片品牌提供）

林家謙的Moschino

今次叱咤的大贏家就一定是林家謙，從來個子不高，官仔骨骨文青模樣的他，這年頭可見他嘗試穿上不同種類服飾，縱使並不是每次皆令人眼前一亮，但總算為觀眾帶來視覺上的刺激，今次穿上大鳴大放的Moschino條子西裝，估不到他亦擔得起有餘，證明人紅好辦事。

▲ 馮允謙穿Givenchy obersized西裝略嫌平淡。（攝影：陳慧安）

馮允謙穿Givenchy

奪得唱作人獎項的馮允謙，穿上Givenchy暗格子oversized西裝配DEE BEERS鑽石頸鏈，整體感覺沉悶，就好像拿錯了爸爸的西裝穿上，他的造型師應該可以幫他找更好的一套服裝吧﹗

▲ Serrini今年無緣上台，但穿上Moschino 2023春夏晚裝。（圖片gwendolyn.spot ig）

▲ Moschino 2023春夏晚裝。（圖片品牌提供）

Serrini穿Moschino

今年雖然推出多首歌曲，加上和不同的單位合作開演唱會，但這一次她無緣站台，但話雖如此，「媽咪」仍然悉心打扮，穿上Moschino 2023春夏系列晚裝。

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