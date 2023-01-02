【網絡熱話】港男確診分享豐盛日式外賣午餐 　網民錯重點留意成枱藥物

▲ 港男確診分享豐盛日式外賣午餐， 網民錯重點留意成枱藥物。

本港近日掀起止痛退燒藥搶購潮，由於需求殷切，令牟利之徒都趁機炒賣，藥價屢創新高。當基層市民正面臨藥物短缺之苦時，近日卻有確診市民於網上大晒自己中疫後留家休養的外賣膳食，食物款式不但十分多完化，賣相亦十分美味。不過，相對於美食，桌面上的大堆藥物卻似乎更吸引一眾網民的眼球，紛紛錯重點，並取笑當事人「曲線曬藥」。

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該名確診的男網民前日於fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，寫道「確診第2天」，並上載一幅桌面放滿了日式食物的相片，包括烏冬、飯、多件魚生海鮮壽司及2盒沙律等。除食物外，從相片可見，桌面右上角亦整齊地放了一排藥物，包括2盒必理痛、1盒連花清瘟膠囊及1盒使立消，令人感到事主似乎有曲線炫富之嫌。

▲ 不少網民重點落於成枱藥物。(Facebook圖片)

相片曝光後，隨即引發大批網民熱議。不少網民紛紛將重點放於桌面上的藥物甚於美食，有人投出羨慕目光指「藥品好齊喎！」，又指一盒藥物的炒價分分鐘已貴過成枱外賣，「仲有必理痛？20粒已炒到800元一盒」、「右上角是但一件都貴過食buffet（自助餐）」。不過，有網民亦提醒生病中的事主不應吃生冷食物，「仲食生冷嘢」、「我確診第二日根本喉嚨痛到唔想食嘢」。

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責任編輯：羅嘉欣