【叱咤樂壇】Anson Lo月薪曾僅1400元　教主當日晉身《全民造星》30強全靠李玟

▲ Anson Lo為追舞者之夢，曾窮捱1400元月薪。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）昨晚（1月1日）在《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》首次奪得「我最喜愛男歌手」獎項，爆冷擊敗大熱隊友姜濤。去年林海峰宣布姜濤得獎時，因先說Anson Lo的名字引起誤會，故今年宣布得獎者為「盧瀚霆」時，他表現呆滯似乎不太相信投票結果。

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雙棲發展

現年27歲、人稱「教主」的Anson Lo，2018年參加ViuTV舉辦的《全民造星》，被選為五位「Eye Catching Idol」之一，直接躋身50強，最後成功打入30強。比賽後隨即獲揀選為男團MIRROR成員，現為男團中數一數二的人氣歌手。

2020年首以單飛出道推出個人歌曲《一所懸命》，同年即獲第四十三屆十大中文金曲的新人獎金獎及2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的生力軍銅獎。

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翌年，教主推出的單飛歌《Megahit》首度獲得《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎禮》十大歌曲，憑此歌更在韓國大型音樂頒獎禮《MAMA》（Mnet Asian Music Awards）中奪得「最佳新人亞洲歌手（華語地區）」。

「教主」同時向影視方面發展，成為雙棲藝人，參演劇集及電影拍攝，包括《男排女將》《超感應學園》、《季前賽》、《百萬同居計劃》、《假冒女團》等，當中在港版《大叔的愛》飾演阿牧大受歡迎，為ViuTV創下開台收視最高紀錄。

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為追夢放棄學業

Anson Lo中學時期已是一名學霸，DSE考獲最佳五科成績23分，當中中文5*級、英文5級，其餘的科目均為4級，從小擁有六級鋼琴底子。

大學在香港城市大學修讀工商管理學，熱愛跳舞的他參加過不少舞蹈比賽，在畢業前一年毅然放棄學業，成為職業舞蹈員兼導師。可惜得不到家人的支持，初時窮捱1400元月薪追夢，靠吃20元快餐醫肚。

他曾為郭富城、陳慧琳伴舞，其後因在李玟演唱會中遇到花姐（黃慧君），獲得其賞識才參加《全民造星》。「教主」的稱號是開班教授跳舞得來，而粉絲名為「神徒」。

▲ 教主曾為郭富城伴舞。

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