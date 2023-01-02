【捐書義賣】「書出愛心．十元義賣」收書大行動　1月份全港設40個收書點【內附連結】

▲ 「書出愛心．十元義賣」書本收集活動將由即日至1月31日，各區共設置40個收書點。（相片來源：太古地產）

新一年又是斷捨離的最佳時機，如有多餘的書籍，不妨踴躍捐書，讓更多人有機會閱讀。太古地產年度慈善活動「書出愛心．十元義賣」正籌備中，大型書本收集活動將由即日展開至1月31日止，香港各區共設置40個收書點。呼應本屆活動主題「有書出就有書入」，為書架騰出空間來迎接更多新書，讓知識傳遞。

▲ 「書出愛心．十元義賣」書本收集活動將由即日至1月31日，各區共設置40個收書點。（相片來源：太古地產）

活動收集到的書籍將由來自各個合辦單位及受惠機構的義工協助整理及分類，捐贈書本前，請捐書者詳閱收書準則，並篩選保存良好而且適合義賣的書籍。例如書況不佳、中小學教科書及 補充練習、雜誌和期刊、旅遊指南及電腦書等將不會接受。

▲ 如有缺頁、破損、陳舊泛黃及污漬等書本將不接受。（相片來源：太古地產）

2023年3月率先推出兒童圖書網上義賣，並於4月於太古坊舉行8天實體書籍義賣，所有書籍一律以每本港幣10元發售，詳情稍後公佈。義賣活動籌得的善款，將悉數用作支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。本年度有接近250個基層家庭受惠，獲經濟援助以應付緊急開支、日常生活所需及學習資源等。

▲ 活動請來近6,000位義工將書本分類，2022年籌得高達港幣100萬元的善款。（相片來源：太古地產）

書出愛心．十元義賣活動

收書日期：即日起至1月31日

全港40個收書點及收書準則：

https://bit.ly/3GoIgd3

記者：張頌婷