【叱咤樂壇】Jeremy曾因未能單飛陷低潮　李駿傑創個人風格成魅力王者

▲ Jeremy努力終有回報。

年度樂壇盛事【2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】昨日（1月1日）圓滿結束，當中叱咤樂壇生力軍男歌手金獎由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）勇奪，Jeremy表現激動落淚，MIRROR眾兄弟站起身擁抱他。Jeremy在台上激動地感謝粉絲Unicon，又指最重要感謝MIRROR。

Jeremy參加2018年《Good Night Show 全民造星》並進入10強，繼而加入男子組合MIRROR，在比賽初期他不如其他參賽者如姜濤﹑AnsonLo 及Ian等受人注目。

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最初被受批評 未能單飛

最初Jeremy在比賽初期被批評韓味太濃，經導師指導及個人努力，逐漸找到自己的獨特風格，加上因其內格內向的關係而成為隱形人，在訪問中亦曾因不明白自己已經十分努力，但仍沒有人留意自己而感到傷心。

不過憑着其努力，他一步步創出個人風格，早前在ViuTV綜藝節目《調教你MIRROR》中，花姐自揭曾想過在2021年讓Jeremy成單飛的成員，惟最終因Jeremy未能達到花姐3大要求。

因花姐認為Jeremy「身形不算非常好」、「高音唱得好但聲音較薄，獨唱整首歌會很刺耳」、「機會的問題可能不太幸運」，令其單飛計劃一度擱罝，令Jeremy陷入低潮。

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開腔對於單飛想法

在節目中Jeremy開腔提及自己對於單飛想法，「開始越來越發覺作為MIRROR的成員，跟有單飛發展的MIRROR成員相比，差距會越來越大」，更令自己有許多負面情緒。

他亦坦白承認在出道頭兩年對solo沒有太大概念，覺得還有很多需要改進的地方，更自爆是因為看到隊友Jer柳應廷，在2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮奪得新人金獎的一刻，才突然也有了「或者我都可以試吓單飛」的想法。

面對對總總困難，Jeremy沒有放棄，不斷改善自己的問題，成為一個耀眼的「星」，他的努力沒有白費，近年他多次在舞台上的表演都能看到其個人魅力。

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2022年終成功單飛

在2022年2月22日，他正式推出首支個人歌曲《半》，並成為MIRROR成員中第七位單飛的成員。而《半》推出四天後已於YouTube突破一百萬點擊率，成績驕人！

隨後，他再推出歌曲《九》及《阿波羅》同樣深受樂迷歡迎，今次Jeremy首奪叱咤樂壇生力軍男歌手金獎，絕對是實至名歸！

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