  • 21°C
香港時間 : 2023102日 (週一) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】一田日本和風精肉海鮮福袋 $488嘆日本直送和牛火鍋片+黑豚肉

休閒消費 12:14 2023/01/02

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

一田百貨由即日至1月7日舉行新春福袋祭。(圖片由商店提供)

踏入新一年，相信不少香港人已到日本旅行或者正在計劃行程，不過在香港同樣可以感受日本的新年氣氛，一田百貨舉行「新春福袋祭」活動，推出一系列賀年福袋，包括潮流服飾、廚具好物、日本直送海鮮精肉零食等。福袋低至15折發售，最抵價$88就可以入手，每個福袋都特別掛上「福氣御守」，添上祝福之意。

日本直送滋味 零食平均每件低至$10

最吸引的莫過於日本和風滋味海鮮精肉福袋。只需$488就可以嘆盡日本直送和牛火鍋片、和牛漢堡、黑豚肉、松葉蟹柳等，再配上日本風味十足的金目鯛魚一夜干，豐富油分及鮮甜幼嫩肉質令人回味無窮。

至於零食控就不要錯過滋味零食10件福袋，內有味道輕怡的金澤忌廉芝士味蛋糕、香脆可口的OKABE脆蟹小食、令人一試回味的龜田HAPPYTURN雜錦米餅等等，絕對是閒時煲劇的良伴。福袋只需$108，平均每件$10就可以帶走日本零食。

廚具好物迎新春 日本廚具$888

廚具去舊迎新製作更多好煮意，Nippon Kitchen福袋帶來多款日本製造廚具，包括26cm IH煎鑊、20cm吉川新一代金裝雪平鍋、関龍作白楊木多用途刀、米箱及雞骨剪，還有台灣製造的蘋果新年全盒，率先為家添上新年喜慶氣氛。新年正是大展廚藝的好時機，一把好用的廚刀更是得心應手，OMEGA Master系列刀具福袋只需$688便可以帶走5把不同用途的廚刀，還配有磨刀器、實木刀座及西班牙砧板。

    點擊圖片放大
    +2

15折起換新裝賀新年

新年一家大細齊齊換上新裝，bread n butter福袋($688)便有齊針織上衣、橡筋腰裙褲、羊毛頸巾及自動開關雨傘，而Champion福袋亦只需$388便可以入手連帽衛衣、圓領衛衣、短袖T恤及手挽袋，正好在新一年打造時尚潮流新形象。童裝方面，Disney福袋為小朋友帶來反斗車王或史迪仔圖案風褸，配上15L磨砂防水袋及毛巾，15折$188便可以入手。

一田新春福袋祭
日期：即日至1月7日
地點：一田百貨(沙田/大埔/荃灣)
所有福袋數量有限，售完即止。

記者︰劉妙賢

相關文章

【美食速報】老字號聯乘本地品牌推辣椒醬蘿蔔糕　早鳥優惠買糕點送金沙笑口棗
18:58 2022/12/28
【美食速報】老字號聯乘本地品牌推辣椒醬蘿蔔糕　早鳥優惠買糕點送金沙笑口棗
【美食速報】淮揚菜餐廳雪園會館登陸紅磡　火曈燉雞湯＋蘿蔔絲海蜇皮
16:11 2022/12/29
【美食速報】淮揚菜餐廳雪園會館登陸紅磡　火曈燉雞湯＋蘿蔔絲海蜇皮
【商場優惠】4大商場聯乘推出喜迎兔年獻禮　消費回贈高達10%+送近90萬禮券
13:52 2022/12/30
【商場優惠】4大商場聯乘推出喜迎兔年獻禮　消費回贈高達10%+送近90萬禮券

你可能感興趣

【美食速報】老字號聯乘本地品牌推辣椒醬蘿蔔糕　早鳥優惠買糕點送金沙笑口棗
18:58 2022/12/28
【美食速報】老字號聯乘本地品牌推辣椒醬蘿蔔糕　早鳥優惠買糕點送金沙笑口棗
【美食速報】淮揚菜餐廳雪園會館登陸紅磡　火曈燉雞湯＋蘿蔔絲海蜇皮
16:11 2022/12/29
【美食速報】淮揚菜餐廳雪園會館登陸紅磡　火曈燉雞湯＋蘿蔔絲海蜇皮
【商場優惠】4大商場聯乘推出喜迎兔年獻禮　消費回贈高達10%+送近90萬禮券
13:52 2022/12/30
【商場優惠】4大商場聯乘推出喜迎兔年獻禮　消費回贈高達10%+送近90萬禮券
著數優惠 美食

最高瀏覽

【母愛偉大】巴士急轉彎捨命推開丈夫　媽媽肉體護B母子慘遭輾斃
11:59 2023/01/01
【母愛偉大】巴士急轉彎捨命推開丈夫　媽媽肉體護B母子慘遭輾斃
【聲夢傳奇】姚焯菲宣布暫別樂壇　「國民初戀」Chantel將赴新西蘭留學
18:22 2023/01/01
【聲夢傳奇】姚焯菲宣布暫別樂壇　「國民初戀」Chantel將赴新西蘭留學
馬國明湯洛雯新年報喜訊　甜蜜宣布訂婚：forever
13:28 2023/01/01
馬國明湯洛雯新年報喜訊　甜蜜宣布訂婚：forever