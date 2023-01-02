【著數優惠】一田日本和風精肉海鮮福袋 $488嘆日本直送和牛火鍋片+黑豚肉

▲ 一田百貨由即日至1月7日舉行新春福袋祭。(圖片由商店提供)

踏入新一年，相信不少香港人已到日本旅行或者正在計劃行程，不過在香港同樣可以感受日本的新年氣氛，一田百貨舉行「新春福袋祭」活動，推出一系列賀年福袋，包括潮流服飾、廚具好物、日本直送海鮮精肉零食等。福袋低至15折發售，最抵價$88就可以入手，每個福袋都特別掛上「福氣御守」，添上祝福之意。

日本直送滋味 零食平均每件低至$10

最吸引的莫過於日本和風滋味海鮮精肉福袋。只需$488就可以嘆盡日本直送和牛火鍋片、和牛漢堡、黑豚肉、松葉蟹柳等，再配上日本風味十足的金目鯛魚一夜干，豐富油分及鮮甜幼嫩肉質令人回味無窮。

至於零食控就不要錯過滋味零食10件福袋，內有味道輕怡的金澤忌廉芝士味蛋糕、香脆可口的OKABE脆蟹小食、令人一試回味的龜田HAPPYTURN雜錦米餅等等，絕對是閒時煲劇的良伴。福袋只需$108，平均每件$10就可以帶走日本零食。

廚具好物迎新春 日本廚具$888

廚具去舊迎新製作更多好煮意，Nippon Kitchen福袋帶來多款日本製造廚具，包括26cm IH煎鑊、20cm吉川新一代金裝雪平鍋、関龍作白楊木多用途刀、米箱及雞骨剪，還有台灣製造的蘋果新年全盒，率先為家添上新年喜慶氣氛。新年正是大展廚藝的好時機，一把好用的廚刀更是得心應手，OMEGA Master系列刀具福袋只需$688便可以帶走5把不同用途的廚刀，還配有磨刀器、實木刀座及西班牙砧板。

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15折起換新裝賀新年

新年一家大細齊齊換上新裝，bread n butter福袋($688)便有齊針織上衣、橡筋腰裙褲、羊毛頸巾及自動開關雨傘，而Champion福袋亦只需$388便可以入手連帽衛衣、圓領衛衣、短袖T恤及手挽袋，正好在新一年打造時尚潮流新形象。童裝方面，Disney福袋為小朋友帶來反斗車王或史迪仔圖案風褸，配上15L磨砂防水袋及毛巾，15折$188便可以入手。

一田新春福袋祭

日期：即日至1月7日

地點：一田百貨(沙田/大埔/荃灣)

所有福袋數量有限，售完即止。

記者︰劉妙賢