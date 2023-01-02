【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】

▲ 沈月於社交平台激罕晒性感照。

邱淑貞於90年代是不少男士心目中的性感女神，其大女兒沈月也盡得媽咪的靚基因，擁有標緻樣貌與美好身材，被封為「最美星二代」的沈月向來為媒體焦點。

踏入新一年，沈月於IG大派福利圖，她不愧為性感女神的第二代，豐滿上圍呼之欲出，穿上低胸裙的她要刻意以圖案「遮掩」美好身段！

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沈月成最美星二代

沈月於社交平台晒出多張美照，身穿白色兩截裙的她於草地上大擺甫士拍照，除露出蛇腰外，低胸剪裁的上衣令身材表露無遺，配上白色長裙令沈月更添仙氣。

另外，沈月更發文寫道：「和家人來到馬來西亞度假 ， 希望大家2023年 都健康快樂+溫暖」

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當模特兒拍廣告

現年21歲的沈月，近年不時登上時尚雜誌的封面，又為不少品牌拍攝廣告，去年初有指她以「Ayla」為藝名於韓國正式出道，更在韓國頻頻出席時裝及品牌活動。

上年4月，沈月現身Dior於首爾舉辦的2022早秋女裝系列時裝騷，席間更與演員丁海寅、EXO世勳、《柏青哥》女主角金敏荷、模特兒Irene Kim等人合照。

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喜愛韓國文化

沈月直言自細喜歡韓國文化和K-pop，12歲便開始學韓文，不過她早前接受時尚雜誌訪問時否認在於韓國出道，她強調只是到韓國休息一下，仍然會專注學業，只是閒時當一下模特兒。

不過沈月承認自己喜愛唱歌跳舞，至於會否加入娛圈，她表示是未知數，沈月笑稱自己只是興趣多多、專長不足的女生。

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