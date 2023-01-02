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【明星育兒】林峯舉家移居上海安排囡囡讀貴族幼稚園　重雙語教學1年學費逾20萬

育兒經 12:11 2023/01/02

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林峯囡囡快將入讀幼稚園。

林峯與張馨月（Carina）自2019年結婚並誕下女兒「格格」，轉眼間囡囡已經到入學年齡，林峯家底豐厚自然會揀最好學校給囡囡，而近年林峯的工作都轉移到內地，為免家人長期分開，所以索性全家搬到上海居住。而日前他們一家三口就到了上海的貴族幼稚園參觀，據知學費差不多20萬人民幣(約22萬港元)，學校提供雙語國際教育，而畢業生大多升讀國際學校及雙語學校，所以都非常受家長歡迎。

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林峯為女兒挑選的幼稚園叫宜樂兒童之家（AJA），是上海最受歡迎的私立幼稚園之一，位於上海的浦東區，據網頁介紹，宜樂兒童之家學校全名是Angel Joy Academy，簡稱AJA，是一所結合蒙特梭利教學方法的雙語國際幼兒學校，成立於2013年。 AJA的每間教室的設計都是從孩子的興趣和安全出發，教師團隊由資深的外教團隊和中教團隊組成，尊重孩子的個性特點，課程與活動一切都從孩子的需要出發，所以深受家長喜愛。

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參觀期間，林峯全程拖住女兒「格格」一起參觀，兩父女更一齊玩滑梯。片中所見幼稚園最少兩層，非常多玩樂設施，空間感十足，「格格」亦表現興奮四圍行，與現場的小朋友打成一片，很快融入其中，而片尾媽媽張馨月就問女兒喜不喜歡這間幼稚園，「格格」說喜歡。

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責任編輯︰王明芳

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