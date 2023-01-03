【皮膚問題】忽視小傷口或致蟹足腫嚴重疤痕增生 常見患處在胸口肩膀影響外觀受困擾

▲ 蟹足腫跟一般的疤痕不同，其疤痕範圍會不斷向外增生擴大，塗疤痕膏等並不會令情況好轉。（iStock圖片）

誰都想擁有光滑皮膚，閒時冒出一兩顆小暗瘡也怕留下疤痕，而蟹足腫患者更有機會面對疤痕增生，甚至不斷擴大的困擾，嚴重的甚至會影響自信。整形外科專科醫生劉肇基和外科專科醫生陳東飛均表示，蟹足腫要趁早治療，免得病情惡化，令治療更複雜。

身上帶有疤痕是平常事，不過大部分港人對由蟹足腫產生的疤痕卻很陌生。早前香港蟹足腫協會委託生活易進行「港人對蟹足腫的認知及關注調查」，發現在533名受訪者，超過7成受訪者未曾聽過「蟹足腫」、「瘢痕疙瘩」或「Keloid」。由於缺乏認識，不少港人對蟹足腫存有誤解，包括誤以為是細菌感染及發炎、皮膚傳染病等。

疤痕不斷增生蔓延

蟹足腫學名為瘢痕疙瘩（Keloid），是因為疤痕組織異常增生而產生凸起的疤痕，主要是先天帶有疤痕體質的人士較為容易患上。由於皮膚受損後，幫助傷口癒合的修復機制過分活躍，導致纖維細胞過度增生而形成蟹爪一樣的突出疤痕，並會不斷由患處向四周蔓延，超出本來受傷範圍。

日常容易被忽視的小傷口，都可能是蟹足腫患者病發的主要成因，包括暗瘡、蚊蟲咬傷、手術傷口等。一般常見的患處多在胸口、肚腩，或是耳珠、耳骨等穿耳位置；背部、肩膀等常出現暗瘡的位置等，而容易反覆受磨損或摩擦的位置，都容易產生蟹足腫。

先要分清疤痕增生和蟹足腫的分別，整形外科專科醫生劉肇基指出關鍵在於增生的程度。疤痕增生是指手術或受傷後引起的不良疤痕，症狀包括疤痕變厚、變闊、紅腫，甚至痕癢，有壓痛感。他強調：「這些疤痕範圍大都只限於本身疤痕出現位置，一般以保守治療都可以紓緩，如按摩、塗疤痕膏、疤痕貼，大概18-24個月會慢慢好轉。」

至於蟹足腫可以視為嚴重的疤痕增生，定義是不良疤痕會變厚、變闊、紅腫等，其範圍不斷向外增生擴大，更遠超於原本傷口的範圍。這些症狀是持續性，不會隨着時間自行減退或減弱，反而會惡化。

避免皮膚受損行為

蟹足腫患者要盡量避免穿耳、紋身、美容療程等令皮膚受損的行為。有患者因穿耳引起了蟹足腫，耳洞的傷口很細，但卻令耳珠前方增生1.5cm至2cm的大疤痕，紅腫痕癢又痛楚，而耳珠後面同樣有1cm大小的蟹足腫。

「遺傳因素在蟹足腫的形成扮演重要角色。如果屬於遺傳性疤痕體質，患蟹足腫的風險會較一般人高，因此更應盡量避免在皮膚造成不必要的創傷。」常見有暗瘡引致的蟹足腫，暗瘡本身的傷口好細，但反覆的皮膚受損，又因疤痕體質問題令疤痕擴大，甚至連結成了大範圍的蟹足腫。

在治療方面，不少人誤以為搽藥膏、口服藥等可治療蟹足腫。外科專科醫生陳東飛指現時主要有4種治療方法，如症狀較輕微、患處範圍較小，一般可以類固醇注射或壓力治療處理。「一般最有效是類固醇注射，直接打落疤痕組織，對開始增生的疤痕好有效。患者要堅持每個月去打，需時可能1個月或12個月，或者更長的時間才可控制疤痕的增生，治療比較簡單但較耗時。」

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至於較嚴重的個案則可考慮接受冷凍治療、手術切除附加淺層放射治療（SRT）等。陳醫生說：「冷凍治療的原理是利用液態氮產生極低溫環境，破壞蟹足腫內的細胞。完成治療後，已壞死的蟹足腫組織會逐漸結痂脫落，整個過程約1至2個月，患者在這段時間要定時清洗傷口。」治療過後只要持續觀察，一般可有效控制病情。

蟹足腫令人缺乏自信

陳醫生指不少患者延誤治療的主因都源於誤解，以為蟹足腫只影響外觀、會自行痊癒，但不理會疤痕的話，隨着時間只會愈來愈多，範圍更會變大。如有位多發性疤痕體質的年輕女士，其背部、胸部都有疤痕，初時看醫生時只處理胸部疤痕，但一兩年後再求醫，其背部疤痕明顯增多，疤痕亦開始擴散。同時有些患者甚至以為蟹足腫「唔好搞佢，驚愈搞愈大」，形成惡性循環，導致病情惡化，令治療更複雜。

雖然蟹足腫是良性疾病，卻在日常生活中為患者帶來很多困擾。在調查中顯示超過3成受訪者認為蟹足腫使其缺乏自信，影響社交，而女患者更介意蟹足腫對外觀的影響，有7成多受訪女患者因而「討厭自己外觀，每天煩惱穿甚麼衣服可遮蓋蟹足腫患處」。陳醫生建議患者尋求有相關經驗的醫生作診斷，盡早對症下藥，減少對心、生理的影響。

記者：劉妙賢