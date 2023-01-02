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【工業意外】女子上班開起重機 遇冶煉廠熔爐意外爆炸慘被燒死

醫生診症室 12:45 2023/01/02

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印尼女網紅上班開起重機 ，遇冶煉廠熔爐意外爆炸慘遭活活燒死。

印尼日前發生冶煉廠爆炸事故，廠内一熔爐突然爆炸，火勢一發不可收拾，身處現場的起重機女網紅妮瓦納（Nirwana Selle）因被困於起重機駕駛室内，不幸葬身火海。

最新影片推介：

綜合外媒報道，火災發生在2022年12月22日，妮瓦納在蘇拉威西中部北莫羅瓦利的PT Gunbuster Nickel Industry（GNI）工廠正值夜班，豈料熔爐突然爆炸，妮瓦納駕駛在附近的起重機受大火波及，被困在駕駛座內無法逃脫，最終陷於火海之中導致身亡。起重機外的另一個人記錄下了這個過程。

據網上流傳現場的事發片段，妮瓦納當時被困在起重機駕駛室，室内煙霧繚繞，火勢猛烈，畫面相當嚇人，妮瓦納看起來也很驚慌，但仍繼續操作起重機。大火迅速蔓延，似乎已經吞沒了起重機，影片中有人說駕駛室內的人會被燒死，聽起來十分恐慌。但由於妮瓦納操作的起重機位置較高，一時難以撤離，工友們亦無法施救。

警方於12月28日證實，事故中有2名工人死亡，當中包括妮瓦納。警方表示，火警起因是冶煉廠內的其中一個熔爐爆炸，火勢瞬速蔓延，妮瓦納駕駛的起重機就在事故地點附近，她和另一名工友當時被困火場內。大火直到第二天早上才撲滅，而困在起重機駕駛座的妮瓦納被發現時已無氣息。當局正在調查事故發生的原因。

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妮瓦納的母親透露，女兒高中畢業就想離鄉工作，她搬走後在外地一年才獲聘在冶煉廠開起重機，當初連薪水有多少都不知道，至今已經工作了15個月。她指妮瓦納平日很勤力工作，鮮有回家，一直有努力賺錢給家人。自妮瓦納任職起重機操作員，經常會在IG上分享她的工作日常，令她受到網民注目而成為網紅，此次的悲慘事件發生後也有許多網民到其社交平台悼念。

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責任編輯：羅嘉欣

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