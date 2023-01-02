【秋冬養生】羊腩屬大補宜慎吃 中醫師推薦兩款老少咸宜補身湯水【內附食譜】

▲ 建議將煲湯時間減少至約一小時，免得愈煲愈燥。（iStock）

近日寒風刺骨，若要暖身禦寒，食得溫飽滿足之餘，也可適當進補。註冊中醫師黎桂珊指，在中醫的角度，進補是以「春夏養陽，秋冬養陰」的概念為主，現刻正是人體進補的最好時節。

講起進補，不少人將之跟參茸補品劃上等號，黎桂珊醫師指觀念是不對的。「補品有分補陽或補陰，但坊間好多人以為進補只是補陽，如鹿尾巴、鹿茸、人參等，這些是大補大燥、熱氣的東西。」

養陰主要是食補

進補要基於「春夏養陽，秋冬養陰」的概念。簡單來說，養生是維持身體健康，而養陽不一定從飲食着手。黎醫師說：「陽可以視作能量，有活力的特徵，令人保持活力。做多些運動，促進血液循環，令身體的血氣行得更順。」進行氣功、健康舞等運動都算是養陽。

▲ 羊腩煲屬於大補之物，不宜進食過多。（iStock）

養陰則主要是食補，可多食用滋陰潤燥食物，如百合、雪耳、冰糖、燕窩和花膠等，減少口乾和熱氣的情況。「一般女士補陰，多數是補肝腎，可多食龍眼肉、杞子、紅棗等。」同時要確保睡眠充足，基於秋冬日照時間較短，宜早睡晚起，比春夏多睡一、兩小時，以保護陽氣。

黎醫師提醒，補陰過度有可能消化不良，因花膠等都是較難消化的食物，若過量進食有機會引起不適。「另外，燕窩、花膠等來自動物的食材要小心食用，特別是原本有子宮肌瘤、乳房纖維瘤等人士就不宜食用。」曾有女患者自覺身體很虛，每星期飲2至3次花膠湯，在半年後做婦科檢查時，竟發現子宮肌瘤變大。

分清大補和小補

小補和大補也要分清楚，小補是指食用相宜食物改善體質，可每天進行。黎醫師說：「小補並不是指營養補充品，而是在日常生活中食用對身體較為健康的食物。屬於植物果實的淮山、杞子、龍眼肉等可補氣血，食多了也無壞。」就如有意粉和飯選擇，想補氣的則選米飯較佳。

大補則是指藥材湯、海味湯等，如用鮑魚、蠔豉、花膠煲湯等。至於冬日很受歡迎的羊腩煲也是大補之物，對補陽氣很厲害。曾有患者平日煙酒多、臉龐泛紅、血壓不穩定，有次食完羊腩煲後，又再食用很養陽的補品，太過行氣活血，以致中風入了急症室。「這些大補的湯類，每星期最多一次，女士行經期間更不宜進補。」

無論中西醫均指老火湯並不健康，但基於飲食習慣，要戒掉確實很難，黎醫師建議減少煲湯時間，如西洋菜豬骨湯煲約一小時已足夠，免得愈煲愈燥。

▼ 點擊圖片放大 +2

進補需根據體質

「體質不同都有不同進補方法，久病、虛弱、產後、重病初癒、老人等都需要進補，但補的程度、進補方法都有不同。」黎醫師強調，在中醫角度，體質不單只分熱底、寒底，而是有數十種之分，不同體質都有不同的進補方式，一定要個別諮詢醫生，不能隨便亂進補。就如有位40歲高血壓女士，根據她體質，有些補氣食物如淮山、太子參等可以進食，但花旗參、北芪等藥材類則不宜食用。

不少人認為年紀大便需要多進補，黎醫師認為這要視乎身體狀況而定，如三十多歲已出現腰痠、夜尿等等虛損症狀，便需要進補；有些七十多歲老人家，腰骨健壯、健步如飛等，則未必需要進補。而正常的小朋友是不需要進補，免得影響發育，除非是久病，如哮喘、氣管敏感等肺較弱者，就可能需要在中醫指導下根據體質去進補。

一般而言，女士有氣血虛弱的狀況，在冬日時手腳冰冷情況更嚴重，黎醫師建議可從食療着手，如羊腩煲，平日亦可食紅棗、杞子、龍眼肉等，用作煲湯或焗水飲亦可。至於常見的滴雞精也算是補品的一種，以補氣為主，適合氣虛人士食用，但陰虛人士則會上火。

至於煙酒應酬多、睡眠不足的男士，體質多數虛火重，即虛中帶熱氣，胡亂進補會易上火不舒服，如食煎炸辣食物容易喉嚨痛、頭痛等，建議多食滋陰的雪耳、百合等。

老少適宜補身湯水推介

淮山栗子雞湯（養氣活血）

材料：淮山2両、栗子2両、生薑3片、蜜棗2粒、雞肉6両。

製作方法：

1.先把雞胸肉汆水。

2.將所有材料加入水中，大火煲滾後，轉細火再煲一個半小時。

麥冬雪梨素湯（滋陰養肺）

材料：麥冬5錢、雪梨4個、無花果乾4粒、南北杏5錢。

製作方法：

1.將麥冬、無花果及南北杏浸洗瀝乾備用。將雪梨去芯切件。

2.將雪梨、麥冬、無花果及南北杏，以適量水用中火煮滾。

3.轉至中小火，蓋上鍋蓋，煮一小時，即成。

記者：劉妙賢

