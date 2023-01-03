【校長專訪】為執教鞭棄法律系學位轉投歷史系 葵涌循道校長親教補習班為學生補底

▲ 林校長在繁重工作下，亦特地為學生開設英文補習班。（受訪者提供）

成長中的種種經歷大為影響人生方向，葵涌循道中學校長林美儀感激老師朋輩的幫助鼓勵，在大學時決然放棄錢途滿滿的法律系，轉投歷史系一心當老師。如今當上校長，也在繁重工作下為學生補習，只望竭盡所能扶學生一把。

成長經歷決定人生方向，林校長作為4姊妹的大家姐，一向有以身作則的自覺，如今一門女將全都當上校長或老師，別以為是來自書香世家的薰陶，她們當時只是一家九口三代人，住在二百多呎慈雲山公屋的基層家庭。

恩師培養助人精神

林校長直言小時候生活清貧，沒有多餘的錢去買好東西吃、玩具等，只慶幸於70年代出生得合時，碰巧香港推行9年免費教育，讓讀書成了她小時候的主要任務。她笑說當時屋邨的鄰舍關係很密切，隔離屋的大哥哥大姐姐會教她們功課，在潛移默化下，她亦培養出助人的精神。

林校長很感恩在成長過程中遇到不少好老師，特別是中學時遇上的歷史老師，更奠定了她想成為老師的目標，希望將以生命影響生命的理念繼續發揚光大。這位教歷史的黃老師，為教學付出很大，對工作、學生很有要求，對不同學生都有相應的期望，也會為學生補課。「當年老師準備筆記，都是手寫或者用打字機，預備筆記是十分艱辛。閒時更會關心學生。好記得我有次成績考得一般，老師約了小息見面，以為會受責罵，誰知老師是慰問。」

老師的關愛成了林校長的人生動力，即使後來收到香港大學法律系的收生通知也斷然拒絕，轉投歷史系，打定主意要為人師表。「當時大學選科時無想過要搵好多錢，可能是基層出身，加上在成長中亦受到不少老師、朋輩的幫助，我一心只想做一份可以幫助人、幫助社會的工作。」

▲ 林校長與師生舉行「整蛋糕、學英文」活動。 （受訪者提供）

校長開設補習班

一轉眼林校長已度過了二十多年的教學生涯，如今是來到葵涌循道中學當校長的第七個年頭。這天走進林校長的辦公室，見壁報板上貼滿各式各樣的通告，當中有張編得密密麻麻的開班時間表，正是她主持的英文補習班，平日的早上7時，或是周六的上午都有課。其實身為校長，公務繁重，早已脫離了親自執教鞭的生涯，她卻不一樣，對親自落場教學的熱誠依舊十足，一切源於學生的熱情。

她回想首天上學站在大門迎接學生時，竟有幾名學生熱情地跟她聊天，漸漸熟悉後，便鼓起勇氣請校長開班教英文。「我跟英文老師的課程不一樣，有些學生的基礎很弱，我從最基本的教起。」想不到由初時的數名學生，一傳十十傳百，變得愈來愈多學生參加。

翻開林校長親撰的英文科筆記，由最基本的現在式、過去式等開始教起。「他們的能力不一定特別差，只是之前沒有心機學，當他們積極起來，有不少也可以追返水平。」

林校長猶記得初上任巡堂時，很多時見有大半班學生在課堂上昏昏欲睡，這對以往一直在Band 1中學任教的她有點難以理解，決心發掘學生的學習動機，或是老師的教學方式。同時亦多得她曾擔任考評局的工作，對考試模式有了更透徹的理解，閒時會舉行歷史科答題技巧精讀班，為老師、學生講解答題技巧，就如補習班常說的「答案務求一擊即中」，漸漸在學校帶起了主動的學習氛圍，亦深受學生的愛戴。

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克服困難再成長

「你唔好見我現在頗風光，我的艱辛其他人不知道而已。」學習從來都不是容易的事，林校長在成長中也遇過挫敗，現亦不時以自身經歷來勉勵學生。她分享道：「中五時發現自己有癲癇症，會控制不到自己，拿着筆會突然飛出去。當時看醫生試不同的藥物，希望可以控制病情，那時候心情很受影響，只能選擇重讀中五。」初時她不時想「點解係我」，覺得自己很慘，後來終於尋到適合的藥物，病情穩定下來，慢慢走出困境，成績再次考獲全班第一。

講起老師的天職，除了傳道、授業、解惑之餘，林校長笑說教導及培育學生不只局限於6年的中學生活，「你今日種下的種子，唔知幾時會開花。」她強調教育不只是一份工作，更是一份使命。

身為師長無時無刻都要以身作則，「教書只是其中一項工作，老師一言一行對學生有着重大影響，培養學生正確價值觀亦是重要使命。」簡單如校長跟老師校工間的相處，學生也看在眼內。「學校的同仁從沒有高低之分，他們是我的同事，不是我的職員。大家有機會共事，負責不同崗位，沒有人是不重要的。我跟同事是同行者，一齊為目標而努力。」

記者：劉妙賢