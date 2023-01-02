【顧家球王】回顧2022年圓夢捧世界盃　球王美斯撰長文讚家人比冠軍重要

▲ 球王美斯回顧2022年，大讚家人比冠軍重要。

踏入2023年，不少人回顧2022年，阿根廷球王美斯亦不例如，2022年對他來說是豐收的一年。35歲美斯在2022年世界盃是他職業生涯第5屆、亦是最後一屆賽事，他成功帶領阿根廷贏得大力神盃，不過，冠軍的背後，他直言家人更重要！在新一年特意發長文感謝家人。

▲ 球王美斯是顧家好丈夫、好爸爸。（IG圖片）

球王好爸爸好老公

美斯專注於足球事業的同時，亦平衡到家庭，他跟太太Antonela Roccuzzo育有3名分別10歲、7歲和4歲的兒子。美斯曾在2014年的紀錄片《Messi》中透露，9歲時在一次聚會中認識了青訓隊員的表妹Antonella，當時一見鍾情，認定將來要娶她為妻。2人在2017年結婚，Antonela 一直全力支持丈夫美斯的足球事業，跟兒子成為美斯的最強後盾。

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美斯在1月1日（昨日）IG撰寫長文及刊登4張一家五口的家庭照，他有感而發「一年結束了，我永遠無法忘記」，他坦承一直追求的夢想終於實現了，不過世界盃冠軍的背後少不得家人的支持。

一直追求的夢想終於實現了，但是如果不是因為我可以與一個美好的家庭分享它，那將是沒有意義的。

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家人比冠軍重要

美斯大讚自己擁有最好的家庭，亦有很多親友同樣一直支持他，讓他每次遇困難跌倒時，也能克服站起來。在足球路上，美斯自2003年度球季出度至今，在球會賽事上陣逾850場，射入多達701球，帶領球會巴塞隆拿贏得10次西甲冠軍、4次歐聯冠軍等。他亦曾10度當選西甲最佳球員、8次西甲神射手、7座金球獎。今屆世界盃是美斯掛靴前最後一次參賽，奪得冠軍在職業生涯畫上完美句號。

在長文中，美斯相信為所有關注他和支持他的人，留下一個非常特別的回憶，「能夠與你們所有人分享這條道路真是不可思議」。

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此外，他直言如果沒有阿根廷，以及現球會巴黎聖日耳門以及前巴塞隆拿的鼓勵，他不可能到達目標。美斯希望今年對每個人來說也很美好，祝大家身體健康，精力充沛，在2023年繼續快樂，給大家一個大大的擁抱。

人生目標︰與家人一起變老

在家庭方面，美斯絕對是顧家愛妻兒的好丈夫好爸爸，例如每次太太預產期前，他都會提早向球會請假侍產。美斯更指，從前輸波他會反鎖自己在房間內，不吃不喝，但自從有了家庭後，他發現世間有很多事比足球更重要，曾言輸掉比賽常常令他十分沮喪，但比起妻兒，輸贏不算甚麼，目標不再是更多獎盃，而是與家人一起變老。

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責任編輯︰王明芳