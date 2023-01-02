【公屋富戶】夫婦月入共5萬住公屋　呻一家3口每月開支大被質疑入息超額

▲ 夫婦月入5萬住公屋，其實比住私樓的窮中產，更加富貴。

得公屋得天下，公屋隱藏不少富戶，有住公屋的港媽在網上發帖，自爆兩夫婦月入5萬，交租1,700元，水電2,500元，兒子學費$9,200……等等，她呻爆一家3口每月開支至少3萬，港媽發帖想詢問住緊公屋家庭的網民，每月開支有幾多？結果卻惹來網民不滿，質疑她入息超額，嗌舉報！

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一名公屋港媽昨日(1日)在連登發帖，主題是「住緊公屋嘅你家庭開支幾多到」，她將自己一家三口的每月開支，清單般列出，

租金 1,700 自己食飯搭車4,000 仔仔學費9,200 家用4,000 水電2,500 出街食下嘢3,000 奶粉800 老公食飯搭車4,000

她自爆同老公加埋搵5萬，「冇咩點使錢已經冇咗3皮」，在她的開支清單，第一點已列出交公屋租金1,700元租，而據香港房屋委員會的公共租住房屋，入息及資產淨值限額資料顯示，3人家庭的每月入息限額是24,410元，資產淨值限額為481,000元。

貼文一出，即遭連登仔質疑，「家庭月入五萬住公屋？」、「富戶」，有連登仔更建議舉報樓主，「舉報你先」、「警已報，等收公屋」、「傻仔，政府廣告都有賣，濫用公共資源要坐監同還返出嚟」，有心水清的連登仔則指樓主冇問題，只要俾倍半租，「如果係四人家庭仲好，正常租，入息限額係嚴在申請嗰陣，入住之後鬆到爆」，樓主則表示，「攞到公屋之後我做返嘢，cls，開個post問吓嘢都要舉報，又拉又鎖，使唔使咁！」

樓主更指2歲的仔仔現時讀N班，校車加playgroup，所以仔仔學費每月要9,200元，「錢會失去，知識學咗就係自己」，有連登仔指她是公屋富戶，「佢其實一啲都唔窮，月入5萬，2個人返工，平均都有2萬5，仲要住公屋，點都唔算窮。就算真係窮，教育都唔可以慳，慳咗就一世。」

另外，有連登仔指樓主的仔仔學費每月要9,200元，問她仔仔多大？是否讀私校？「供得到ok嘅，不過公屋真係幫你慳好多，唔係的話可以月月清」、「供得到ok既，不過公屋真係幫你慳好多，唔係的話可以月月清」。

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責任編輯︰王明芳