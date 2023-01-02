【癌症殺手】50多歲男子不吸煙常運動　揭患3期胰臟癌與一種飲食習慣有關

▲ 50多歲男子不煙常運動，易累面黃揭患3期胰臟癌。

胰臟癌因為初期病徵難以察覺，加上死亡率偏高，故一直有「癌王」稱號。台灣有營養師便分享了曾有一名50多歲的中年男病患，儘管不煙，而且有運動習慣，但卻不幸患上胰臟癌第三期，懷疑肇禍原因與其飲食習慣有關。

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營養功能醫學專家劉博仁在Facebook分享該案例指該名住在台灣南部的男病患早前因身體出現異況，如身體覺得疲累、消化不良、面色泛黃，於是先後到不同醫院求醫，幾經轉接，花近3個星期，才證實為胰臟癌第三期。由於該名男病人一向都有在運動，而且從不吸煙，因此對自己患病原因實在不明所以。

不過，劉博仁其後則指男病患生活雖看似健康，但卻較為好杯中物及常喝甜的飲品，每天珍珠奶茶、紅豆湯、冬瓜茶等來者不拒。他引述研究指胰臟癌與經常吃高糖的食物、血糖控制不佳、重度酗酒可能會有關係，因此提醒大眾注意，平常飲食有節、多吃蔬菜、維持良好的體重，都是降低胰臟癌發生的良好生活習慣。

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責任編輯：羅嘉欣