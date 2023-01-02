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【萬千星輝頒獎典禮2022】林盛斌叫三飛坦言大豐收　黃翠如慶幸與方東昇爭獎

娛樂 13:48 2023/01/02

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10位「最佳女主持」入圍人士。

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於本周日（1月8日）晚舉行，TVB早前安排各組別獎項提名藝人先後雲集電視城，為官方場刊拍攝宣傳照，

無綫娛樂新聞台全程貼身直擊拍攝花絮，並將於今（1月2日）晚起一連五晚播放「頒獎典禮」系列，與提名藝人暢談候選心情及獲獎信心指數等。

今晚「出場」的是最佳男、女主持十強候選人，兩大組別均競爭激烈，先說女主持十強，除有縱橫主持界逾50載，先後憑《荃加福祿壽》、《Sunday靚聲王》及《娛樂大家》奪過3次「最佳節目主持」的汪明荃Liza姐，憑口碑節目《星光匯聚成翡翠》再爭獎外。

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黃翠如想見方東昇

去年「最佳女主持」得主陳貝兒，今年有機會憑《無窮之路II-無價之保》再下一城，獲獎呼聲自然被看高一線。另外節目《東張西望》亦有三名靚女主持陳庭欣、吳幸美及朱凱婷角逐殊榮。

眼見今年競爭激烈，曾憑《走過浮華大地 亞洲篇》及《Do姐再Shopping》奪得主持獎項的黃翠如。

對於今年再憑《遊走世界天與地》提名女主持獎坦言感到開心，並會帶著參加派對的心情出席盛會：「我最開心係個名單入面有方東昇，我未見過佢真人。」追問她屆時會否集郵時，她更開心大笑：「我都想搵佢影相。」

與翠如一樣演而優質Host的賴慰玲，則笑言對於獲提名主持組別感到奇怪，而一眾提名女主持中，則以出名弗爆的陳庭欣最為搶鏡。

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森美向黎諾懿笠高帽

男主持方面，首度提名主持組別的林盛斌，拍攝宣傳照期間全程笑到見牙唔見眼；對於以個人名義分別提名「最佳男主持」、「最佳男配角」及「最受歡迎電視拍檔」

Bob坦言是大豐收，不過他竟謙稱自己資歷未夠，並謂更希望今年有份參與的《360秒人生課堂》及《美麗戰場》能奪得團體殊榮。

10位「最佳男主持」入圍人士。

除了Bob，娛樂新聞台主持還訪問了森美、黎諾懿、梁思浩及阮兆祥。

他們4人均對獲獎與否抱平常心，而搞慣爛Gag的森美，則在受訪期間不斷向黎諾懿派高帽，場面搞笑，森美謂：「可以同你（指諾懿）同一個組別，我覺得好光榮，因為主持好少咁靚仔！」

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