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【叱咤樂壇】ERROR妙計增加得獎機會　四子重演《Never Come Back》被刪剪片段【有片】

娛樂 16:07 2023/01/02

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熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

年度樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》於2023年1月1日舉行，各大獎項塵埃落定。

當中ERROR雖然在叱咤沒有任何獎項，不過ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）十分豁達，沒有抱怨。

【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲

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樂壇4大觀音

四子於頒獎禮後一同出席慶功宴，並齊齊接受訪問，更揚言可成為訪問界KOL。

坐足全晚的四子自嘲已由「樂壇企鵝」變成「樂壇4大觀音」，稱因為「坐蓮」好叻。

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最受傳媒喜愛獎

一直以來，有ERROR的訪問就一定有歡樂，所以他們表示希望增設「最受傳媒喜愛」獎，更計計明年「利用」MIRROR爭獎。

此外，ERROR新歌《Never Come Back》MV剛剛上架，他們呼籲404齊於MV中找彩蛋，四子又重演被刪剪的片段。

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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