【御用奸人】方剛豪宅金碧輝煌極具氣派　曾死過翻生享受第二人生

▲ 屋企靚到好似皇宮。

資深藝員方剛（原名梁舜年，曾用藝名方良剛、梁芳綱）自1990年代離開香港演藝圈後，已甚少出席公開場合。不過已移居內地的方剛很熱愛玩微博，不時在網上分享近況。

近年過着養尊處優生活，甚少公開露面的他，大多在網上甫出的照片都是跟親朋好友聚會享受美食玩樂的照片，據知他多年來他一直未有娶妻，跟他合照的小朋友都是親戚及契仔的孩子。

【亞視永恆】方剛大富之家出身 淡出娛樂圈「升呢」做爺爺弄孫為樂

▲ 方剛沒有昔日的戾氣。

由大奸人成慈祥老人家 豪宅曝光

雖然方剛被封為「御用奸人」，演出多套經典劇集如《人在邊緣》、《勾心鬥角》、《豪門》、《銀狐》等，憑惡形惡相外表演活不少壞人角色令人深入民心。

不過如今的他與孩子打成一片，合照時笑得燦爛，臉上亦沒有昔日扮演奸角的戾氣，變成一臉慈祥的老人家。

最新影片推介：陳煒專訪

豪宅曝光 曾與死神搏鬥

另一亮點莫過於方剛曝光了其豪宅的樣子，他住在一間複式獨立屋，門口有對石獅子，內部裝修金碧輝煌，更有不少價值不菲的擺設，目測飯廳可擺到兩圍酒席，認真豪華有氣派，足見他身家豐厚。

另外，年前方剛曾患上阻塞性肺病及急性心力衰竭，一度要依靠吸氧維持生命，脫離危險期後仍行動不便要靠輪椅代步，花了不少時間才康復，如今見他精神奕奕，令人放心。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

入行經歷

一向家境不俗的方剛，家人經營不少生意，於1960年代其父於銅鑼灣開翠谷夜總會，年輕時的方剛已與當紅歌影星如冉肖玲、張仲文等打過交道。

方剛於1968年參加國泰電影公司的演員訓練班，同班同學有劉丹及李司棋等。

在1986年，他獲邀參演改編自百老匯名劇的舞台劇演出《勾心鬥角》，於東南亞打出名堂，後來獲邀參演劇集《人在邊緣》，與黎明、劉青雲等人合作，演活大惡人鄭細鳳，自信心回復。

之後他被亞視高薪挖角，盛傳酬金高達100萬。過檔亞視後，演出了《勝者為王》、《豪門》、《戲王之王》等劇集。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R