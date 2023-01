【香港小姐】梁菁琳棄當獸醫成東張女神　採訪騷身段被封「東張小背心」【多圖】

▲ 前港姐梁菁琳近況樣貌驚與《奪命狂呼》面具撞樣。

有「東張小背心」之稱的梁菁琳(Katerina),不時在社交平台拍片自彈自唱。

梁菁琳日前趁住除夕出post獻唱《童話》,總結過去一年的點滴:「快要2023年了,你還相信世上有童話嗎?我相信它們確實存在,只是從不認為我會是那個幸運的主角…直到今年。於我而言,2022年是在跌跌撞撞中成長的一年。回到了我長大的地方,以一個全新的身份,在這五光十色的城市中闖蕩。」

最後她續指:「希望2023年的我能比現在更強大。我不奢望能拯救世界,但也希望終有一天,能換我有能力守護無論如何也在疼愛著我的每一個你們。」

不過網民卻放錯重點,指她面頰凹陷驚現超尖下巴,與《奪命狂呼》的恐怖面具撞樣!

「東張小背心」

現年28歲Katerina參加《2021香港小姐競選》20強止強,落選後簽約TVB成為旗下藝人,加盟《東張西望》主持,因在《東張》中經常穿著低胸造型採訪被批賣弄性感。

早前參加綜藝真人騷《全能司儀選拔大賽2022》,她曾回應被標籤賣弄性感的體會:「穿小背心都能被視為賣弄性感?怪不得到了2022年還會有人認為香港小姐的泳裝問答環節與色情掛勾。」

雙重一級榮譽畢業

Katerina以雙重一級榮譽於世界大學排名第38位的澳洲悉尼大學(The University of Sydney)畢業,主攻Bachelor of Veterinary Science(BVSc)及Bachelor of Science(Veterinary)(BScVet)。

她完成4年BVSc課程後,專誠擱置原本學科,並轉至BScVet作為期一年與雀鳥胃部真菌感染有關的學術研究,之後再重返原本學科進行實習。

Katerina修讀的獸醫學科治理的是珍禽異獸,她曾接受TOPick訪問時曾透露,對於雀鳥的熱愛,緣於高中時曾經飼養一隻彩鳳,在病危之際找不到獸醫而離世,這段遺憾經歷讓她因此修讀獸醫科目。

2019年5月畢業後,她到了新加坡一間專科醫院執業。但疫情關係年多沒有回港,因為想陪伴家人,便離職回港,碰巧那時候見到TVB港姐招募的宣傳廣告,妹妹提議她參選,梁菁琳報名最終成為20強之一。

