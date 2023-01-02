【藥用安全】男大生玩遊戲慘輸被罰吞5顆壯陽藥　「金槍不倒」持續3小時崩潰

▲ 台灣一男大學生聚會時猛吞5顆壯陽藥，差點成人生最後一次勃起。

跨年聚會容易玩瘋，但要當心樂極生悲。台灣一名男大學生日前聚會時玩遊戲慘輸，被罰一次性吞下5顆壯陽藥，服用當下未感覺異狀，直到回家在女友的性刺激下，下體持續勃起3小時不消，差點導致這輩子再也無法勃起。

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台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫生在《醫師好辣》節目中分享，男大學生及其友人在遊戲過程拿出一堆壯陽藥作為賭注：「只是為了好玩，不是為了要治療」，遊戲每進行一輪就加一顆，玩到4、5輪的時候輸的人作爲處罰就要將藥品全部吞下，這時積纍到4、5顆藥已超過治療所需劑量。

邱鴻傑醫生表示，壯陽藥是血管性藥物，會幫助血管擴張，不過必須在有性刺激下才會有反應。男大學生一開始并無異樣，直到返家後有了女友的性刺激，在第一個小時的床上表現相當勇猛，可是到了第3個小時卻「還是硬梆梆、不會消」，他隨之感到驚恐。

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邱醫生又指出，若連續勃起4小時還未消退即為「異常勃起」，須到急診就醫用針頭插入放血，此時抽出來的血液是黑的，因為充血充太久而導致缺氧，血困在裡面出不來，需要放血放到整根陰莖軟掉為止。若放血後依然未消退，只能進行手術替陰莖建立回流通道，勃起即可消退，不過血液沒有辦法再留在裡面，就會變成性無能。

所幸該名男大學生3小時後，陰莖自行消掉，不過也產生了心理創傷，每次要和另一半性交時都會再次想起。後來就診諮詢醫生，經檢查後並無大礙。同時邱醫生也呼籲，不要亂玩，「否則這可能是你最後一次勃起」。

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責任編輯：羅嘉欣