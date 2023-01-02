【女神健康】47歲李玟健康疑響警號　體重瘦剩93磅身上掛引流袋

▲ 47歲李玟健康疑響警號，體重瘦剩93磅身上掛引流袋。

現年47歲樂壇天后李玟，早前於大除夕（31日）在社交平台上載了多張暴瘦照片，與出道以來她一直引以為傲的玲瓏有凸好身材大相徑庭。其中一張掀起上衣的自拍照，更嚇見她身上掛住一個醫療專用的「引流袋」，袋中更見到淡粉紅色的液體，令一眾粉絲不得不憂心偶像身體是否出現健康警號。

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李玟趁除夕（31日）在IG及Facebook分享2022年自己的心路歷程，形容這年屬於「艱難的一年」，生活並不容易，但她卻會用「女戰士的態度來勇敢的面對生活裡面的各種艱難」。而且她又寄予2023年的目標是「充滿愛和信念的笑著生活每一天！」、「努力讓一切變得更好」。

儘管內文內容看似正面，但李玟上載的多張相片，卻令不少網民對其健康大感憂心。因為從相片中發現，身高達1.6米的她，原來體重已跌至93磅，左腳更疑似受傷；其中一張她拉起粉色上衣的自拍照，更見她身上掛著載有粉紅色液體的引流袋，令不少網民大受驚訝，紛紛留言表達關心。

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責任編輯：羅嘉欣