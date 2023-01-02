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【夫妻相處】旅行期間被丈夫嫌太遲起床　人妻嬲爆活活勒死對方

親子 14:08 2023/01/02

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妻子失去了理智，勒死了丈夫。

人與人之間相處講求包容與忍讓，特別是夫妻相處，日對夜對更容易產生摩擦，而最近在日本北海道就發生了一單命案，妻子活活勒死丈夫。

據《STV》報導，日本北海道札幌市在去年12月29日上午發生一單命案，一名女子在盛怒之下勒死了丈夫，原因是兩人在北海道旅行期間，入住札幌市一間旅館，當日早上，妻子因為起床得太晚，結果被丈夫嫌棄「起床太晚了」，惹妻子生氣，最終妻子在極憤怒的情況下，用手活活勒死對方。

最新影片推介:

在勒死對方後，妻子就自己打電話報警自首，等到警察到案發現場時，發現丈夫已斷氣，妻子被警方拘捕。

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責任編輯︰王明芳

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