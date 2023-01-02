【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照

▲ 謝婷婷帶愛女秘密返港探望家人。

謝霆鋒胞妹謝婷婷自於2019年突然宣布秘密誕女後，一直在加拿大溫哥華專心照顧女兒Sara，淡出香港娛樂圈。

雖然人一直在加國，但她仍不忘與粉絲及網民互動，間中更新社交平台分享近況。婷婷對女兒愛護有加，就算晒出女兒的生活點滴，都一定用圖案遮樣。

【生父之謎】謝婷婷40歲慶生令女兒正面樣曝光 進一步洩露生父身份

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三代同堂

剛踏入2023年，原來婷婷帶同愛女秘密返港探望家人，今日（1月2日）在社交平台分享相片，見到除了帶女兒到主題樂園遊玩之外，最重點當然是帶Sara與外公謝賢、外婆狄波拉以及舅父謝霆鋒見面。

作為舅父的謝霆鋒攬到Sara實一實，溫馨非常，而圖案雖然遮了Sara雙眼，但難掩其燦爛笑容，有網友更指Sara與謝霆鋒長得像樣，果然外甥多似舅！

榮升外公的謝賢更戴上面具扮聖誕老人，又拖住Sara合照，三代同堂相當難得。

婷婷愛女生父一直成謎，外間曾盛傳Sara的爸爸是外籍人士，不過Sara毫無混血兒感覺，可以說是正宗黃皮膚臉孔，打破混血女孩的傳聞。

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