【昏迷女童】天瑜除夕2次成功點頭回應　爸爸感動：又再給我驚喜

▲ 天瑜能連續2次成功點頭回應爸爸，大有進步。

本港7歲女童周天瑜歷醫療事故，全身癱瘓臥床留院逾兩年半。去年12月中時，天瑜右臉無故出現紅腫，需轉入瑪麗醫院NICU，除夕（上星期五）時，天瑜爸爸探訪女兒時，天瑜大有好轉，而狀態好好的她更連續2次成功點頭回應，令爸爸喜出望外，網民同樣感動。

右臉紅腫消退已轉院

天瑜爸爸於1月1日元旦的凌晨分享了好消息，在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發布影片，影片是周父於12月31日探訪天瑜拍攝的。天瑜在12月中因右臉無故出現紅腫，腫至睜不開眼睛，更連帶左臉及耳朵也紅腫，需轉入瑪麗醫院NICU，天瑜已完成抗生素療程，並於30日已回到大口環的兒童醫院，臉部的紅腫已完成消退，「靚返晒」，看上去亦精神飽滿。

▲ 爸爸輕力推天瑜頭仔，示範點頭。（圖片︰天瑜醫療事故關注組影片截圖）

爸爸跟女兒閒聊，向天瑜提及之前很多人擔心她，爸爸亦趁機再次鼓勵女兒給反應。可知道過往天瑜不止一次郁動眼睛及少許頭部給反應，當天爸爸再次問天瑜「聽唔聽到爸爸說話，你郁下眼仔給爸爸看看，可否郁下頭仔」，初時天瑜沒回應。

最新影片︰

成功點頭2次給回應

爸爸坦承知道一個小小動作，對女兒來說是需花很大力氣完成。在影片中，周父輕輕推天瑜一下頭仔，令她明白甚麼是點頭，之後天瑜的頭部真的輕輕動了一下，天瑜的反應讓爸爸喜出望外，但不肯定是否偶然發生，為了確認天瑜點頭是出於自主反應，爸爸再鼓勵她做多一次。在影片中，可清楚看到天瑜頭仔向前點一下，即連續成功點頭2次。爸爸帖文寫︰

來到2022年最後的一天，天瑜又再給我驚喜。

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展望新一年

天瑜連續2次成功點頭給反應，令爸爸感動。同時，在迎來2023年之時，周父有感而發，感謝每位關心、祝福及支持他們的人，一同見證天瑜進步，若無大家幫助或早已捱不下去。

在2023年新一年，周父有感無論多不容易，希望都能放下過去，希望新冠疫情盡快結束，大家生活重回正軌。對於天瑜方面，周父在2023年願望是女兒快些好返、少病痛，不要經常不舒服、健康些，因為女兒不適，爸爸最為心痛。

不少網民看到影片大受感動，讚天瑜叻女，而歌手周吉佩亦有留言「天瑜爸爸，看到這個畫面真的讓我淚如泉湧，十分替你高興。天瑜很努力，一天一天進步，加油，2023年一定更好。」周父回應表示「只要不放棄，就一定會有希望」。

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責任編輯︰顏紫燕