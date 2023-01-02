【新年金多寶】新年金多寶明晚攪珠 頭獎一注獨中達8,000萬元【即睇5個幸運號碼】
社會 15:03 2023/01/02
六合彩新年金多寶攪珠將於明晚（3日）舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。
賽馬會表示，攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫財經體育資訊台（85台）將全程直播，截止售票時間為明晚9時15分；歷來9個新年金多寶，「3」字頭號碼出現次數最多，共20次，其中「32」號、「36」號及「39」號各開出3次。
於本季舉行的3個金多寶中，「4」號、 「12」號、「20」號、「28」號及「46」號同樣開出過2次，詳情如下：
攪珠日期 金多寶 攪出號碼（特別號碼）
29/ 10/ 2022 萬聖節金多寶 4 5 12 15 28 29 （20）
13/ 9/ 2022 中秋金多寶 2 4 20 38 40 46 （11）
9/ 8/ 2022 暑期金多寶 1 12 25 28 36 46 （13）
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責任編輯：陳麗娜