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【新年金多寶】新年金多寶明晚攪珠　頭獎一注獨中達8,000萬元【即睇5個幸運號碼】

社會 15:03 2023/01/02

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新年金多寶明晚攪珠，頭獎一注獨中達8,000萬元。（資料圖片）

六合彩新年金多寶攪珠將於明晚（3日）舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。

賽馬會表示，攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫財經體育資訊台（85台）將全程直播，截止售票時間為明晚9時15分；歷來9個新年金多寶，「3」字頭號碼出現次數最多，共20次，其中「32」號、「36」號及「39」號各開出3次。

於本季舉行的3個金多寶中，「4」號、 「12」號、「20」號、「28」號及「46」號同樣開出過2次，詳情如下：

攪珠日期    金多寶   攪出號碼（特別號碼）
29/ 10/ 2022    萬聖節金多寶   4　5　12　15　28　29　（20）
13/ 9/ 2022    中秋金多寶    2　4　20　38　40　46　（11）
9/ 8/ 2022    暑期金多寶   1　12　25　28　36　46　（13）

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責任編輯：陳麗娜

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