【通關準備】鐵路工會：過境綫路員工已返回崗位　為通關作準備

鐵路工會聯合會主席林偉強表示，在封關期間被調往不同路綫工作的港鐵各過境口岸的同事，今日已返回原有崗位報到，為通關作準備。他表示，港鐵需要測試車站的設備，包括票務機等，而列車車長亦會獲安排試車，了解路段狀況，熟習環境。

林偉強接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，港鐵在硬件方面已為通關準備就緒，但人手短缺問題就陸續浮現，因原本調往各路線服務的員工，現已返回原有崗位，令車站人手有更大壓力，擔心如果遇到突發情況，需要疏散或救援，人手上未必即時做到支援，有可能在發生事故後首半小時，情況會較為混亂，因公司需要在其他車站抽調人手增援處理，需要一定時間。

他表示已經將問題向公司反映，而公司亦有嘗試增聘人手，但他認為基於公司機制落後，福利欠缺吸引力，令留下工作的員工不多，他希望公司可作改善，以吸引更多新人入行。

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責任編輯 李志強