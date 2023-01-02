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【通關準備】廠商會史立德：冀商界每日可獲5至6千個配額　毋需抽籤

社會 15:16 2023/01/02

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廠商會會長史立德表示，在香港與內地通關初期，應讓有緊急需要的市民，優先前往內地，其次是將配額給予商界，期望商界每日可以有5千至6千個名額，讓有在工業貿易署登記的公司申請，毋需抽籤。

史立德說：

不少商家已三年無回內地，有需要回廠視察，處理出糧等問題，加上農曆新年將至，要與同事食團年飯，向客戶送禮等。

史立德在港台節目《千禧年代》表示，通關初期配額當然愈多愈好，希望有3至5萬個，下一步再增至5萬或10萬。他明白通關初期可能在配套上出現困難，例如交通方面，為免出現混亂，一切按部就班進行，是合理做法。

對於當局可能要求通關人士要預先進行核酸檢測，取得陰性結果才能通關，史立德表示，現時香港進行核酸檢測方便快捷，相信有關安排不會對商界帶來影響，又認為兩地在檢測結果的CT值都應該統一標準。

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責任編輯　李志強

農曆新年 配額 出入境管制 工業貿易署 貿易 商會

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