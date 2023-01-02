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【通關準備】勞聯：不少前導遊無意重返崗位　促當局設轉職津貼挽留人手

社會 15:41 2023/01/02

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勞聯指不少前導遊無意重返崗位，促請當局設轉職津貼挽留人手（梁偉榮攝）

中港通關在即，港九勞工社團聯會（勞聯）指出，疫情前旅遊業界雖然有約20萬名從業員，但爆疫近3年嚴重影響導遊生計，大部分人已經轉行。勞聯曾向會員進行調查，逾9成會員稱現已有一份穩定工作，及對旅遊業前景沒有信心，不願意重投崗位，勞聯建議政府向業界提供津貼，吸引人手回歸行業，以應對通關。

香港立法會勞工界議員、勞聯秘書長周小松今日（2日）在電台節目表示，旅遊業界有約20萬名從業員，疫情下導遊影響最為嚴重，大多數人已經離開行業。

勞聯曾訪問旗下會員，超過9成人不願意擔任全職導遊，主要原因是已經找到穩定工作，及對旅遊業前境未有足夠信心，僅約7成願意擔任兼職導遊，抱持觀望態度。周小松認為現時狀況對旅遊業復常不樂觀。

他續稱，中港通關令本地旅遊業長遠發展明朗，但短時間難以吸引導遊重投行業，建議政府設一次性轉職津貼，並由旅監局牽頭，與旅行社及營辦商檢討導遊收入結構，考慮將導遊服務費全數給予導遊，以挽留人手應對通關。

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責任編輯：陳麗娜

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