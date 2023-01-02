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【內地疫情】薛達︰內地如重演港去年初疫情　促提升疫苗接種率

社會 20:21 2023/01/02

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薛達︰內地如重演港去年初疫情　促提升疫苗接種率

內地疫情爆發，港大微生物系臨牀助理教授薛達於社交媒體撰文指，內地現時如重演本港於去年初爆發的第5波疫情，內地長者疫苗接種率低，增加染疫後患上重症機會，為醫療系統帶來巨大壓力，建議要緊急提升疫苗接種率、加強重症加護設施基建、改善抗病毒藥物分配渠道等。

薛達表示，踏入2023年，世界如再次經歷2020年初，新冠病毒再次在中國爆發，多國對中國及港澳再次實施入境管制，或是擔心中國疫情會發展出新病毒變種，並提到網上流傳染疫後會出現白肺，而內地將放寬邊境管制加深相關憂慮。

薛達表示，內地現時如重演本港於去年初爆發的第5波疫情，均是由Omicron引起爆發，而且內地長者疫苗接種率低，增加染疫後患上重症機會，坦言即使大部分個案為輕症，少部分重症個案亦可為醫療系統帶來巨大壓力，而用於治療早期確診的新冠口服藥，也供不應求。

在變種病毒株方面，內地證實了BF.7、BA.5.2和其他譜系在上月出現當地傳播，而這些Omicron新亞系病毒株均有在其他國家被發現，不過「從未在全球真正立足」；他解釋，中國有別於其他國家或地區，包括香港，內地絕大部分人口過去均未曾感染過新冠病毒。

薛達又指，即使內地出現新Omiron亞系病毒株或甚至出現Pi變種病毒，相信對有高疫苗接種率及高感染率產生混合免疫的國家或地區威脅不大，不至令醫療系統崩潰。

他形容，內地前進的路是清晰但艱鉅，建議要緊急提升疫苗接種率、加強重症加護設施基建、改善抗病毒藥物分配渠道，及監測中國入境人士的基因組數據，令病毒的進化趨勢變得清晰。

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記者：鄧凱文

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