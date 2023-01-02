【I Love You 兔！】黃明志新年歌奉旨追女神自肥　DJ SODA化身性感兔女郎派福利

▲ 黃明志邀請DJ SODA合作推出新年歌。

大馬鬼才黃明志在跨年前推出最新過年歌曲《I Love You 兔！》，骨子裡帶著傳統基因的他，每年在過年的時候都會推出與該年生肖相關的過年歌曲。黃明志笑說：「如果十二生肖都寫滿之後，可能可以開始寫一些星座歌。」

新年特別找來韓國IG百萬訂閱DJ SODA合作，特別設計爆乳兔女郎跳舞橋段，安排DJ SODA在觀光景點大跳熱舞。

▲ 《I Love You 兔！》

百年場景+服飾

黃明志則是扮演想追求DJ SODA的「富一代」，整首歌曲呈現濃濃復古歡樂氛圍。歌詞內容講述100多年前的南洋社會氛圍，充滿大量移民華裔、韓裔、越裔，以世界各國移民熱潮為社會背景，運用中西合併的概念呈現各國人種一起歡度新年的場景。

MV啟用馬來西亞新星導演Joe，在MV的整體氛圍上也十分考究，包括場景特色、服裝造型、調色運鏡和當時盛行的兔女郎文化等等都經過特別設計，致力將場景復刻成100多年前的新年景象。

在音樂製作方面，為了更完美呈現這首復古風的新年歌曲，黃明志特別三顧茅廬找來馬來西亞的音樂大師Mac Chew編曲，加上巴西嘉年華常用的銅管跟號角元素，搭配英國EDM的改編混音，結合韓國、馬來西亞、巴西、英國等多個國家的人才，合力呈現出這首歌曲復古又熱鬧的氛圍。

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緊張到出手汗

黃明志分享與韓國IG百萬訂閱的DJ SODA在馬來西亞初次相會的情境，在碰面之前黃明志非常緊張說道：「經常有follow她的IG動態，現在很緊張，手心都已經流汗了。」

兩人一見面黃明志也盡地主之誼，帶DJ SODA去吃火辣辣的蝦子大餐，飽足一頓後兩人才進錄音室配唱。黃明志除了擔任歌曲製作人外兼任配唱老師，在嚴格要求後DJ SODA終於漸入佳境完成配唱。

針對DJ SODA錄音的表現，黃明志說：「剛開始DJ SODA有點緊張、有點壓力，可能因為發音的問題，但身為一個製作人就必須要很會講話、很會哄女生開心，製作人與歌手之間必須要有好的互動，就能夠很快把歌錄好！這次錄音算是順利，希望歌曲上線後連小朋友都能夠跟著唱。」

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互笠高帽

黃明志也提及農曆新年不止是華人專屬，其實在越南、韓國、日本、中國、台灣、香港、新馬等地都算是非常重要的節日。

因此為打破「華人」新年的迷思，這首歌才會特別希望邀請非華裔的合作對象，於是就找上了黃明志關注非常久的IG女神DJ SODA。

巧合的是，在黃明志私訊邀約合作的3個月之前，DJ SODA就有先透過IG私訊黃明志，也在這次合作中開心分享提到說，黃明志是馬來西亞數一數二的藝人，之前就非常期待能夠跟黃明志有合作的機會。

於是當DJ SODA第一次聽到這首《I Love You 兔！》的時候一下就被打動，直呼這首歌真的是她的幸運歌曲，還特別為了這首歌練舞扮演兔女郎。

DJ SODA加碼爆料說其實之前並不知道有舞蹈，加上自己不是很擅長跳舞，而且這支MV裡還要求她一邊跳舞一邊對嘴，對她來說是個非常大的挑戰，但她也自認很努力地拿出完美的表現，希望大家可以喜歡。

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