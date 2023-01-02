【教宗離世】榮休教宗本篤十六世離世　教徒今早紛紛到堅道座堂弔唁

▲ 中環堅道座堂弔唁處擺放本篤十六世的遺照，供民眾在弔唁冊簽署。

天主教榮休教宗本篤十六世於上周六（2022年12月31日），因健康轉差於梵蒂岡住所離世，享年95歲。天主教香港教區在堅道座堂今早（1月2日）10時設弔唁處，擺放本篤十六世遺照，陸續有教徒到座堂弔唁。香港教區主教周守仁到場哀悼，並形容本篤十六世是一位「殿堂級神學家」，對於對方離世感到傷感。

中環堅道座堂弔唁處今起至周三（4日）一連3日開放，供民眾弔唁，周守仁今早亦有到場簽名弔唁。周守仁表示，去年9月赴羅馬時，已得知本篤十六世身體轉差，故對其離世消息不感驚奇，「一個我們很尊重的長者離世，也會感到傷感。」周守仁亦形容，本篤十六世為「殿堂級神學家」，讚揚對方有很堅硬的神學基礎；他亦提到，本篤十六世過去用嚴苛態度處理捲入性侵犯醜聞的教會神職人員，並禁止教會洗黑錢，舉措令人尊敬。

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另有到場的教徒稱，約10年前曾親身見過本篤十六世，形容對方是一位非常慈祥、英明的教宗，任內須處理神職人員戀童和性侵等亂象，之後也不貪戀權力而主動退位，形容他將畢生奉獻給教會，令人尊敬。

周守仁亦指，聖堂不可容納太多人，疫情下亦不宜太多人聚集，故他尊重不同人透過不同方法悼念。天主教香港教區另會於周三傍晚6時，為本篤十六世舉行大禮安所彌撒，並開放給公眾參與。

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責任編輯：馮琪雅