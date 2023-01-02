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【通關準備】金冬雁料每日有10至15萬港人染疫　可承受內地多人來港風險

社會 16:26 2023/01/02

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金冬雁料每日有10至15萬港人染疫　可承受內地多人來港風險

本港有望最早在本月8日實施與內地首階段通關，港大生物醫學學院教授金冬雁估計，本港現時每日有10至15萬人感染，形容疫情已風土化，相信對外來感染者有一定緩衝能力，即使有很多人從內地抵港，風險亦是可承受，不過他建議抵港人士須進行5日快速抗原測試，及港府應要求內地來港者要打疫苗，其中科興需打3針。

金冬雁提到，現時港大公共衛生學院每日會替1萬名巿民進行檢測，以結果推算，社會每日有10至15萬人感染，認為疫情已風土化，相信對外來感染者有一定緩衝能力，有風險亦是可承受。

金冬雁建議抵港人士須進行5日快測，又建議港府應統一要求來港人士接種疫苗，其中科興需打3針，他舉例新加坡亦要求至少接種4劑科興及國疫苗。他又形容如果往返人士持有核酸檢測證明，對雙方有好處，如可知道感染源頭。

他提醒，當局須觀察通關後一周的實際情況，如病床使用率等，確保風險可控。至於口罩令何時可以放寬，他認為冬季後可考慮逐步放寬，並可先考慮先放寬戶外口罩的要求。

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記者：鄧凱文

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