【國安法釋法】譚惠珠︰釋法是「畫公仔畫出腸」　沒有擴大特首及國安委職權　

▲ 譚惠珠指，釋法沒有擴大國安委權力。（資料圖片）

全國人大常委會就《港區國安法》釋法，基本法委員會副主任譚惠珠表示，釋法純屬「畫公仔畫出腸」，強調釋法沒有擴大香港國安委的職權。

譚惠珠在一個電台節目指，人大常委會說明包括國安委，有權對案件是否涉及國安作決定、具有可執行法律效力、特區任何行政、立法、司法機構、組織或各人不得干涉國安委工作，及須尊重國安委決定，釋法是說明了特首和國安委如何履行其原有職權。譚惠珠強調，釋法無加強或擴大權力，只是強化早已授予香港處理國安問題的自治權。

她表示，有關國安的研判，屬於政策判斷，不是法律問題，應該由行政機關負責，所以由行政長官發出證明書，認定個案是否牽涉國安問題，是按常理作出的安排，亦非剝奪法院的獨立審判權。

她指，法庭未必掌握國家，或國際社會潛伏的危機，因此如果控辯雙方遇上灰色地帶時，就毋須在法庭糾纏，應由特首發出證明書。

譚惠珠認為，釋法是「對事不對人」，從字面看，並非要判定某位律師可否參與某宗案件，而是從政策和原則上，說明在港沒有全面執業資格的律師，是否可以擔任國安案的辯護人或訴訟代理人。譚惠珠續指，香港不缺律師，即使海外律師不准參與國安案亦並非壞事，司法獨立亦不是由靠「外援」支撑，「我估計香港百分之九十五嘅案都沒有請外援律師，但都無變成冤案。」

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責任編輯：趙居逸