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【家庭悲劇】夫婦外出宵夜反鎖大門　年幼子女獨留在家葬身火海

親子 17:27 2023/01/02

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人間悲劇。

勿獨留子女在家！馬來西亞一對年幼姊弟被父母獨留在家，父母怕兩姊弟有危險，所以反鎖大門，姊弟倆慘遭活活燒死，令人心酸。

綜合外媒報道，意外後，姊弟的外公指，今日（2日)凌晨接獲28歲的女兒通知，兩名孫兒已經葬身火海的消息。外公指，女兒因懷有7個月身孕，在半夜時份感肚餓，丈夫遂帶她出外食宵夜，但一對仔女已經入睡，所以反鎖大門，豈料出門45分鐘接獲鄰居的來電指住宅起火。

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夫妻倆已經即時趕返家中，但整間住宅陷入火海，而2名孩子都未能逃出災場。外公續指，孫女患有哮喘，相信是因為吸入濃煙，失去方向感，才會與弟弟被燒死在房間。而女兒在災場也不慎傷腳，入院進行治療及檢查腹中胎兒情況，外公指已經多次勸告女兒不要獨留一對兒女在家，但女兒不聽勸。

他又悲痛地表示，自己與2名外孫見面在去年的12月26日，當時一家人為他慶生，意不到事隔幾日，已是天人永隔。

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責任編輯︰王明芳

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