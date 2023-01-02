【求偶奇遇】 IT男年薪150萬相親不求高度　 只求女生體重不能超過95磅

▲ IT男年薪150萬，竟然要相睇搵對象？

踏入2023年，單身一族當然想找個伴，跳出單身pool，不過對於「有要求」的單身一族，確實令婚姻介紹中心棘手，有台灣成立38年的婚姻介紹中心的主任表示，有不少參加相親的男女條件都不錯，但開出的擇偶條件卻令介紹中心的人非常頭痛，因而遲遲找不到對象。

最新影片推介：

據台灣桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，有不少來求偶的男女條件都不錯，但開出的條件嚴苛，難以找合適對象，例如；一位年薪超過600萬新台幣(約150萬港元)的IT男，要求女生體重不能超過43公斤(約95磅)，不管女生身高172cm或身高156cm，體重務必43公斤以下。IT男，不求高度，只求體重。

大批網民笑指，他應該找小學女生做對象，「往小學找吧，笑死」、「43公斤找小學生容易一些」。

中壢美滿稱，許多人會說，「我原本以為嫁給你，可以為我遮風避雨」！如果處理失當，會變成「你成為我的人生最大的風雨」，男女不管婚前婚後，真正重要的是丈夫在情緒上願意努力理解妻子，以及妻子能夠體諒丈夫的努力。如果未婚男女婚前設了太多「條件」，甚至到了苛求的狀況，幸福美滿的婚姻將遙遙無期。

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳