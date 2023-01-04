【口罩小姐】西童不介意身材成焦點　梁茜童：既然上載就是讓大家看【多圖】

▲ 西童的一舉一動都備受網民關注。

以「惹火尤物」來形容《尾二一屆口罩小姐選舉》冠軍西童（梁茜童），似乎相當貼切？

西童擁有「惹火」的身材之餘，早前又因在日本街頭未有戴上口罩而被網民「開火」 狙擊，成為2022年其中一位話題人物。

在TOPick專訪中，說話爽快的西童大方談到感情、DJ工作，至於面對網上的Haters，成為戰靶的她強調：「底線就是不可以攻擊我身邊的人！」

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▲ 西童在《尾二一屆口罩小姐選舉》奪冠。

西童：外表是很主觀

西童在ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》中奪得冠軍後，可是卻被部份網民狠批爆冷、醜樣。

事隔三個多月，西童依然認同自己是爆冷，強調自己沒有想過會在比賽中勝出。

在消化各方評論後，她有所體會：「如此厲害的評判認同我的表現，應該是值得開心。攻擊一個人的外表是一件很無謂的事，我又不會因為網上的評論而去整容，即使我選擇整容的話，也是因為我自己希望整容。外表是很主觀的，你不喜歡看我也沒辦法。」

她也為了自己選擇箍牙：「牙齒不太整齊、有少許崎型，又因上鏡機會增加，便想令牙齒變得整齊，最重要是可以放肆地露齒笑呢！」

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不介意被討論身材

西童擁有豐滿的上圍，這是無可否認的事實，每每也成了網民討論她的焦點。

她對此就顯然未有太放在心上：「我既然上載相片，就是可以讓大家看，否則就不會公開。我真的不太介意大家把焦點放在我的身材上。」

▲ （陳慧安 攝）

雖則不在介意網民放錯重點，但眼先自己的努力未被看見，她也深感無奈：「我也有做很多不同的事，只不過大家都會喜歡討論身材，我也沒有辦法。如果大家都是只看到我的身材，就是你自己的選擇。」

她續說：「別人可能會指我是『假波』，難道我又要向你證實我的身材是真嗎？好像又沒有這個必要，你喜歡怎樣說就怎樣說，我也沒有必要去向你證明。我也只能做好自己可以做的事。」

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再談「除罩遊日」

她早前於東京街頭拍攝影片時因未有戴上口罩而被網民批評，如：「求下你唔好_出國際」、「好多人做所以一定啱？仲話大學生」。

以一人之力「迎戰」網民的她，勇於為自己而發聲、作出解釋，她坦然小時候的自己不是這樣的人，被欺負的話也只會委屈地落淚。

她之所以就「除罩遊日」一事反駁網民，就是覺得當中的批評並不合理，「網民會認為我是失禮，但其實很多人也在相同的地方拍片、拍照，甚至是日本人也會這樣做。就連日本朋友也認為我的舉動沒有問題，為何網民可以代替日本人來批評我的行為呢？」

她覺得自己遊日時未有戴上口罩是出於個人選擇，而最重要的是現時的日本也沒有硬性規定。 後來，她發現網民只不過也是人身攻擊，就覺得自己作出回應是「嘥氣」。

▲ 西童因在日本街頭「無罩」打卡而惹來網民批評。（IG圖片）

曾被觸碰「底線」

西童似乎相當習慣成為網民的戰靶，甚至是發洩情緒的工具，不過她就接受不到身邊的人被自己所牽連。

她稱：「曾有網民會發訊息給我身邊的人，我的底線就是不可以攻擊我身邊的人，不可以因為不喜歡我，就攻擊他們，這樣真的是『好無品』的行為。 你不喜歡我就不喜歡我，其他人又沒有得罪你。」

西童透露自己曾接收過男生自慰的片段，她對不同的陌生訊息採取「不讀、不回應」，就讓網民單向地轟炸她的收件箱。

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與男友建立互信

眾所周知，西童已有一位拍拖8年的男朋友，連繫二人之間的也是一份實在的信任、自由度。

有部份女生或會「要求」另一半在社交平台上「放閃」，藉此獲得身份確認的慰藉，西童相當看得開：「你嘅social media，你鍾意po就po，你唔鍾意po就唔po。」

西童與男友建立安全感的方法也很平常：「我們會分別外出玩樂，但也會向對方告知回家的時間。男友又不會無緣無故地消失，也成為最大的安全感來源。」

▲ 西童與男友（IG圖片）

她慶幸自己與男友對很多事也覺得沒有所謂，並支持彼此所做的事，「大家想做甚麼也可以，從來也不會檢查對方的手機。」

這對情侶對聖誕節、情人節、拍拖周年紀念也覺得沒有所謂，西童與男友偏向享受節日而不是著重互換禮物，她說：「唯一每年會慶祝的就是各自的生日，我們的儀式感就是會在萬聖節中裝扮一番。」

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熱愛打碟

於大學修讀視覺藝術的西童，畢業後選擇任職空中服務員，後來在疫情期間遭解僱，再到參加《尾二一屆口罩小姐選舉》 ，兜兜轉轉過後，她認清自己最喜歡的是打碟。

近年開始涉足DJ界的她，曾到新加坡打碟，機會不斷。她與打碟也早有緣份，「其實我在大學時已打算學習打碟，但後來又只顧著玩，而且學業也的確是很忙碌，後來，我在直播期間與觀眾提到自己決定提起勁學習打碟，於是在約兩年前真正開始學習。」

除了有型地打碟之外，西童也有「少女心」，是喜歡畫可愛、搞笑卡通公仔的紋身學徒。在2023年，她希望自己繼續DJ事業的同時，也希望自己可正式成為紋身師。

場地 ： Active tattoo

記者：陳淑霖

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