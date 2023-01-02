【好人好事】筲箕灣街坊送480粒撲熱息痛藥　每人限取3排30粒先到先得

▲ 筲箕灣暖心街坊免費送480粒撲熱息止痛藥。

本港近日掀起止痛退燒藥搶購潮，藥物供不應求，有人趁機炒賣牟利，但亦有街坊雪中送炭，慷慨捐藥。有筲箕灣女街坊昨日（1月1日）便於網上表示有意免費贈藥，源起是因執房時意外發現有盒即將於今年2月過期的退燒止痛藥。由於有480粒，為免浪費，於是決定大方送出，並規定每人限取3排30粒，先到先得。事件曝光後，不少網民均表示感動，有街坊更加入捐贈行列，留言有11排相同藥物，亦打算交予樓主一同派發。

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該名女街坊於fb群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，指出該盒用於止痛退燒的藥物，成份為Paracetamol (撲熱息)，每錠藥片劑量為500毫克，可適用於退燒及各種痛症，如頭痛、關節痛、牙痛等，成人及兒童均可服用，但劑量不同。女街坊表示自己本身有48排，每排10粒；再加另一位善心街坊額外送出的11排，共590粒藥物。

▲ 筲箕灣女街坊為免浪費決定送出480粒撲熱息痛藥物予有需要人士。(Facebook圖片)

她指捐出的藥物有效日期至2023年2月，又規定每人限取3排30粒，先到先得。她呼籲有需要才取藥，而取藥地點為天悅筲箕灣廣場淺水碼頭村入口，「有位伯伯賣口立濕條巷仔，行上去玻璃門入口內等」，自取前須先私訊約時間。

▲ 有另一位街坊亦加入捐藥。(Facebook圖片)

事件曝光後，不少網民大讚女街坊的善舉，「贈醫施藥！讚！」、「想讚一讚只拎一排或兩排的人，當然更要讚樓主！」。不過也有網民擔心藥物最終會落入炒家手中，「你會益咗炒家，希望真係幫到有需要嘅人」、「唔好畀陌生人啦，唔驚人拎去炒咩？」。樓主其後亦留言回應指自己亦正正有相同考慮，才會限制每人只可取3排，不過她亦說「我堅信香港仲有好多好有愛心嘅人」。

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責任編輯：羅嘉欣