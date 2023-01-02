【十大新聞】4萬中學生票選年度新聞　國際新聞佔三甲　疫情不入十大

▲ 英女皇逝世後，引來不少港人弔唁。（資料圖片）

2022年本港以至外地也發生不少重大新聞，學友社公布第31屆「全港中學生十大新聞選舉」結果，由逾4萬人票選的十大新聞，有4則都是國際新聞，其中3則更佔據首三甲，學友社指，結果反映本港中學生對於國際新聞關注度提高。本地新聞排名最高的是人氣組合Mirror演唱會墮屏事故，屈居第4位，男生挑戰中學髮禁的新聞則排第5位；至於新冠疫情相關新聞不入十大。

國際新聞整體排名明較提升 反映中學生關注度高

學友社昨（1日）公布，今屆新聞選舉共有128間中學參與，再由超過42,004名學生參加總選投票，從30則候選新聞，選出其心目中的「十大新聞」。首位是「英女王逝世 民眾紛紛哀悼」，獲29,896人投票，得票率高達71.17%；第2位的是「韓國梨泰院人踩人事故 逾百人死亡」（28,489票，得票率67.82%）；第3位的是「日本前首相遭槍擊 終年六十七歲」（23,875票，得票率56.84%）。「MIRROR演唱會墜屏幕意外 調查報告待公布」新聞則排第4位（22,898票，得票率54.51%）

Mirror演唱會事故 成本地新聞排名之冠

至於疫情新聞，最高的已經是排第12位的學校「提早放暑假」新聞，得票率僅36.37%；漁農署頒布「殺鼠令」新聞排第25位，得票率20.34%；政府放寬到港人士檢疫期至「0+3」更只接近包尾，只排第27位。政治新聞方面，「回歸二十五周年 習近平訪港」新聞排第15位，得票率30.03%；李家超當選特首的新聞則排第17位，得票率27.71%。

港、韓突發事故排名高 料因現場震撼畫面上載至社交媒體

學友社指出，三甲之中，第1及第3位均涉及知名政治人物離世，第2及第4位則分別為韓國及本港意外突發事故，在地域上及生活上均與中學生相關性較近，更能獲得中學生關注；學友社估計，隨着智能通訊設備廣泛應用，尤其涉及人命傷亡的新聞事件發生時，不少現場人士發布片段上載至社交媒體平台，現場震撼的畫面，更能令多使用社交媒體平台的學生，對相關新聞留下更深刻印象。

學友社亦指，本年度經過初選選出的30則候選新聞中，國際新聞佔8則，與上年度7則相若，惟整體排名明顯較高，當中有4則新聞更入選年度十大新聞，可見中學生對於國際新聞的關注比去年提高；至於疫情新聞排名較後，估計由於防疫措施及安排時有更新，再加上社會包括中學生，對於疫情相關新聞已視之為日常，致使關注較其他新聞為少。

學友社「2022年十大新聞選舉結果」

1 英女王逝世 民眾紛紛哀悼（29,896票，得票率71.17%）

2 韓國梨泰院人踩人事故 逾百人死亡（28,489票，得票率67.82%）

3 日本前首相遭槍擊 終年六十七歲（23,875票，得票率56.84%）

4 MIRROR演唱會墜屏幕意外 調查報告待公布（22,898票，得票率54.51%）

5 學校禁男生留長髮 男生向平機會投訴（19,757票，得票率47.04%）

6 俄烏戰爭釀通脹 衝擊全球經濟（18,878票，得票率44.94%）

7 「天線得得B」模型被撞跌 引熱烈討論（17,052票，得票率40.60%）

8 陪伴港人23載 大熊貓安安終年35歲（16,841票，得票率40.09%）

9 唐山性騷擾打人案 暴力事件引全國關注（16,807票，得票率40.01%）

10 東南亞人口販賣案 港府專責小組跟進（16,273票，得票率38.74%）

資料來源：學友社

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責任編輯：馮琪雅