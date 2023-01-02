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【天后中天后】叱咤雙料歌后鄭欣宜3月紅館開騷　Joyce個唱1月4日公開售票

娛樂 17:34 2023/01/02

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鄭欣宜（Joyce）宣布今年3月16至18日在紅館舉行《Believe Us鄭欣宜演唱會2023》門票，將於1月4日公開發售。早前信用卡優先訂票反應熱烈，火速售罄，未撲到門票的歌迷可於1月4日，上午10時起於城市售票網購票。

踏入頒獎禮季節，Joyce可謂大豐收，早前「Yahoo！搜尋人氣大獎2022 」先拔頭籌，抱走「本地女歌手」、「十大人氣歌曲」《先哭為敬》和「跳唱歌曲」《豐乳肥臀》三個獎項。在上星期「新城勁爆頒獎禮2022」 ，她第五度奪得「勁爆女歌手」，並憑《我地》獲「勁爆歌曲」獎項。

被封「天后中天后」

昨晚Joyce成為首位歌手，冧莊「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022」的「叱咤樂壇女歌手」金獎及樂迷投選「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」兩大獎項，創下「叱咤」歷史紀錄，被封「天后中天后」。

Joyce人逢喜事特別興奮，3月紅館個唱門票即將公開發售，她說：「今次『Believe Us 鄭欣宜演唱會2023』係我哋去年『Between Us演唱會』嘅加強版，會將最好嘅表演放晒喺舞台，送畀大家，我非常期待，快啲撲飛啦！」

相隔9個月再踏紅館開個唱，正如Joyce形容今次演唱會是「加強版」，全新歌單加入不少新構思和演繹方式，還有勁歌熱舞，期待與歌迷一起締造美好的回憶。

最新影片推介：陳煒專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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