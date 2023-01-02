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【機不離手】 睡覺手機放床頭恐致癌？　醫生警告：2種頭痛要提高警覺

健康 17:50 2023/01/02

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都市人機不離手，甚至睡前都將手機放在床頭附近，網傳這類NG行為恐導致罹患腦癌，台灣醫生親解答案，並揭6種習慣超傷腦，2種頭痛要提高警覺。

台灣長庚大學神經外科教授魏國珍在《健康2.0》表示，頻率、高能量的電磁波會使電子游離即稱為游離輻射，進而破壞身體分子結構，其中包括X光或伽瑪射線等類型電子波，恐會使基因改變進而引發癌症。

針對睡覺時習慣把手機放床頭的習慣，魏國珍指出，由於手機的電磁波頻率、能量較低，因此無法產生電子游離，更不會破壞DNA結構、導致癌症「這類屬於非游離輻射，所以不會產生癌症。」另外，若是長期戴耳機聽音樂是否會造成腦瘤一事，魏國珍則解釋實際上是不會發生。

魏國珍提醒，使用手機時間太長或是長時間姿勢不良等，肩頸、脊椎過度負荷。皆可能是導致產生頭痛的原因，並強調要是出現不尋常的頭痛千萬別輕忽，像是起床時出現「鈍鈍的痛」或晚上被痛醒等情況，最好應就醫檢查。

魏國珍列出民眾時常做出的傷腦壞習慣，包括睡眠不足、吸菸、酗酒、不運動、愛吃甜食炸物、藥物濫用等習慣，一樣恐會導致腦部受損，提醒若想保護腦力就得改掉這些壞習慣。

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 頭痛 壓力

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