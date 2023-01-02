【食物中毒】街市檔噴殺蟲劑驅蟲　2歲女童食受污染魚乾嘔白泡抽搐

▲ 泰國有一名2歲多女童食物中毒，揭街市檔在魚乾上噴殺蟲劑。

病從口入！泰國一名2歲多女童出現舌頭僵硬、抽搐、口吐白沫等情況，原來進食了受污染的魚乾引致食物中毒，緊急送醫搶救。泰國醫務化驗師指出過往曾出現同類事件，相信是街市檔在魚乾上噴了殺蟲劑驅蟲所致。

2歲女童抽搐嘔白泡

據泰國媒體報道，一名泰國婦女於12月下旬在社交平台發文表示，自己在街市買了魚乾，之前未曾幫襯過那檔，當時將魚乾炒給孩子吃，差點害死了2歲4個月的女兒，自責不小心，強調發帖不是要抹黑該店，只希望提醒大家選擇購買時要小心。

2歲多的女兒吃了魚乾，之後頸及舌頭僵硬，亦出現抽搐、口吐白沫的情況，隨後緊急送往醫院，治療檢查揭發女童是食物中毒，所吃的魚乾含殺蟲劑，魚乾受到污染。

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嚴重會致呼吸困難

其後，泰國醫務化驗師Pakphum Dejhassadin亦在Facebook專頁「熊貓實驗室醫生」分享此事，表示類似的情況並不是新鮮事，有些賣家會用殺蟲劑噴灑魚，以防止昆蟲蜂擁而至。當不慎進食了化學品殺蟲劑，會出現噁心、頭暈、無力、肌肉不規則地收縮、胸悶、嘔吐、腹瀉、視力模糊、唾液比平時多等情況。若果中毒情況嚴重時，患者更可出現意識喪失、口吐白沫、大便小便失禁、抽搐、呼吸困難、呼吸停止。

化驗師Pakphum建議市民在街市選購魚乾時，可以多觀察，一般情況下，魚乾上常有蒼蠅，但如果沒有蒼蠅，這是不尋常，則可以假設魚乾是被灑了殺蟲劑。

食物中毒

本港衞生署提及有關「食物中毒」的資訊，食物中毒通常由進食受污染食物或飲用受污染食水所引致，又或食物或食水會受細菌、病毒、寄生蟲、生物毒素或化學物污染。以上泰國有關事件就是食物受除害劑化學物污染。

化學物的食物中毒，潛伏期由數小時至數日不等，視乎致病媒介而定。病者的病徵會頭暈、肌肉無力、麻痺、流眼水、流涎及心悸，若嚴重中毒，可引致視力模糊、震顫或痙攣，以及呼吸困難。如出現食物中毒的病徵，須立即求診，並應補充水分。

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責任編輯︰王明芳