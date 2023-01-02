  • 19°C
香港時間 : 2023102日 (週一) 19:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【照顧者】照顧臥病在床生母長達20年　孝子病房情緒失控：你怎麼還不死

醫生診症室 18:19 2023/01/02

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

内地一中年男子照顧臥病生母長達20年 ，於病房情緒失控： 「怎麼還不死啊你！」

照顧者辛酸。内地一對高齡母子，兒子近日照顧生病的母親長達20年，終失去耐性，在病房情緒失控對母親說：「怎麼還不死啊你」，吸引大批網民的關注。

最新影片推介：

綜合内地媒體報道，江西一位網民日前在醫院拍到，一名男子照顧臥病在床的母親長達20年，逐漸失去了耐心。視頻中的中年男子似乎情緒突然失控，用力扯了扯棉被，對母親吼道 「看見你死，想要你死，怎麼不死啊你」，接著把棉被用力甩向母親，母親隨即嚇了一跳，但沒有多說什麼。過了幾秒鐘，男子把坐起的母親往後推了一把，又無奈問道「這被子蓋得不舒服啊？」，接著重新幫母親把棉被蓋好。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

該段影片曝光後，短短兩天時間就超過370萬次瀏覽觀看，引起網友們對該男子做法的熱議，大批網民均稱，照顧者與被照顧者的辛酸。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【孝順父母】單親母獨力養大8子女　資深空姐感激媽媽︰我無以為報
16:04 2022/10/19
【孝順父母】單親母獨力養大8子女　資深空姐感激媽媽︰我無以為報
【孝順父母】細數子女窩心事　小事一句話足以令爸媽刻骨銘心
15:48 2022/10/18
【孝順父母】細數子女窩心事　小事一句話足以令爸媽刻骨銘心
【單親孝子】花光獎學金為爸爸治病辦後事　單親兒捱過喪父之痛獲6間大學取錄
11:37 2022/06/08
【單親孝子】花光獎學金為爸爸治病辦後事　單親兒捱過喪父之痛獲6間大學取錄

你可能感興趣

【孝順父母】單親母獨力養大8子女　資深空姐感激媽媽︰我無以為報
16:04 2022/10/19
【孝順父母】單親母獨力養大8子女　資深空姐感激媽媽︰我無以為報
【孝順父母】細數子女窩心事　小事一句話足以令爸媽刻骨銘心
15:48 2022/10/18
【孝順父母】細數子女窩心事　小事一句話足以令爸媽刻骨銘心
【單親孝子】花光獎學金為爸爸治病辦後事　單親兒捱過喪父之痛獲6間大學取錄
11:37 2022/06/08
【單親孝子】花光獎學金為爸爸治病辦後事　單親兒捱過喪父之痛獲6間大學取錄
健康問題 網絡熱話

最高瀏覽

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
今日 14:01
【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
【聲夢傳奇】姚焯菲宣布暫別樂壇　「國民初戀」Chantel將赴新西蘭留學
18:22 2023/01/01
【聲夢傳奇】姚焯菲宣布暫別樂壇　「國民初戀」Chantel將赴新西蘭留學
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果
今日 10:57
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果