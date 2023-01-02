【照顧者】照顧臥病在床生母長達20年　孝子病房情緒失控：你怎麼還不死

▲ 内地一中年男子照顧臥病生母長達20年 ，於病房情緒失控： 「怎麼還不死啊你！」

照顧者辛酸。内地一對高齡母子，兒子近日照顧生病的母親長達20年，終失去耐性，在病房情緒失控對母親說：「怎麼還不死啊你」，吸引大批網民的關注。

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綜合内地媒體報道，江西一位網民日前在醫院拍到，一名男子照顧臥病在床的母親長達20年，逐漸失去了耐心。視頻中的中年男子似乎情緒突然失控，用力扯了扯棉被，對母親吼道 「看見你死，想要你死，怎麼不死啊你」，接著把棉被用力甩向母親，母親隨即嚇了一跳，但沒有多說什麼。過了幾秒鐘，男子把坐起的母親往後推了一把，又無奈問道「這被子蓋得不舒服啊？」，接著重新幫母親把棉被蓋好。

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該段影片曝光後，短短兩天時間就超過370萬次瀏覽觀看，引起網友們對該男子做法的熱議，大批網民均稱，照顧者與被照顧者的辛酸。

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責任編輯：羅嘉欣