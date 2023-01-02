【取消安心出行】電話熱線及流動支援站 下周日停止運作 社會 17:51 2023/01/02 分享： 分享： 熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 ▲ 安心出行電話熱線及流動支援站，下周日停止運作 政府資訊科技總監辦公室（資科辦）今日（2日）宣布，隨着多項防疫抗疫措施陸續放寬，支援「疫苗通行證」的「安心出行」電話熱線（2626 3066）以及設於25個港鐵站的流動支援站將於下周日（8日）停止運作。 hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R 記者：鄧凱文 相關文章 【放寬放疫】教育局宣布入校毋須掃安心出行 持免針紙教職員取消7日一次核酸 22:00 2022/12/13 【放寬放疫】教育局宣布入校毋須掃安心出行 持免針紙教職員取消7日一次核酸 【取消安心出行】訪客進入懲教院所探訪 毋須使用安心出行登記 09:10 2022/12/14 【取消安心出行】訪客進入懲教院所探訪 毋須使用安心出行登記 【免掃安心】盧寵茂：籲市民勿刪安心出行應用程式 持紅碼確診者自律 10:17 2022/12/14 【免掃安心】盧寵茂：籲市民勿刪安心出行應用程式 持紅碼確診者自律 【取消安心出行】黃傑龍：外國安心出行版印尼文混英文 突然明白香港安心出行獲獎原因 12:56 2022/12/14 【取消安心出行】黃傑龍：外國安心出行版印尼文混英文 突然明白香港安心出行獲獎原因 【復常之路】周浩鼎倡調安心出行臨時工到口岸工作 免旅客入境時感「倒瀉籮蟹」 20:06 2022/12/16 【復常之路】周浩鼎倡調安心出行臨時工到口岸工作 免旅客入境時感「倒瀉籮蟹」 你可能感興趣 【放寬放疫】教育局宣布入校毋須掃安心出行 持免針紙教職員取消7日一次核酸 22:00 2022/12/13 【放寬放疫】教育局宣布入校毋須掃安心出行 持免針紙教職員取消7日一次核酸 【取消安心出行】訪客進入懲教院所探訪 毋須使用安心出行登記 09:10 2022/12/14 【取消安心出行】訪客進入懲教院所探訪 毋須使用安心出行登記 【免掃安心】盧寵茂：籲市民勿刪安心出行應用程式 持紅碼確診者自律 10:17 2022/12/14 【免掃安心】盧寵茂：籲市民勿刪安心出行應用程式 持紅碼確診者自律 手機Apps 文娛藝術 著數優惠 疫情 科技產品 雲端 疫苗通行證 安心出行 疫苗 記者