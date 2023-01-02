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【取消安心出行】電話熱線及流動支援站　下周日停止運作

社會 17:51 2023/01/02

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安心出行電話熱線及流動支援站，下周日停止運作

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）今日（2日）宣布，隨着多項防疫抗疫措施陸續放寬，支援「疫苗通行證」的「安心出行」電話熱線（2626 3066）以及設於25個港鐵站的流動支援站將於下周日（8日）停止運作。

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記者：鄧凱文

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